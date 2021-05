Empleado conecta su celular y arruina mil vacunas Sputnik V

Alrededor de mil dosis de la vacuna Sputnik V se tiraron en una clínica de Kirguistán después de que una persona desconectara la nevera donde estaban almacenadas, para cargar la pila de su celular.

Las autoridades del país asiático informaron que las vacunas eran parte de un lote de 20 mil dosis, que Rusia envió como ayuda humanitaria.

Todo ocurrió en abril pasado, en una clínica pública ubicada en la capital Biskek, pero el incidente se hizo público esta semana, cuando las autoridades confirmaron que casi mil dosis de Sputnik V quedaron inservibles.

Alimkadyr Beyshenaliyev, ministro de Sanidad de Kirguistán, explicó que presuntamente una persona de mantenimiento pudo ser la responsable, al desconectar la nevera porque estaba buscando un enchufe para cargar su celular.

“Si la culpa es de uno de los empleados, de la señora de limpieza o de otra persona, la clínica tendrá que responder económicamente”, afirmó el funcionario.

Vacunas Sputnik V se perdieron en medio de una tercera ola de Covid-19

Las dosis que se tiraron luego de que se conectara un celular en lugar de la nevera, se utilizarían para continuar con la campaña de vacunación, iniciada en marzo de este año, para la que se destinan fármacos Sputnik V y Sinopharm.

El accidente ocurrió cuando Kirguistán atraviesa una tercera ola de contagios, desde el inicio de la pandemia se han registrado alrededor de 102 mil casos de Covid-19 y más de 94 mil muertes.

Además, la variante B.1.617, encontrada por primera vez en la India, se ha identificado en Kirguistán, cuya aparición en el país asiático está vinculada con los viajes internacionales.

Las autoridades del país asiático fueron criticadas luego de conocerse este accidente, en el que una persona provocó que se perdieran las dosis al intentar cargar su celular; sin embargo, en abril ocurrió otro episodio que también fue cuestionado.

El ministro de Sanidad recibió varias críticas después de aparecer en televisión y asegurar que la raíz de una planta era una cura milagrosa de Covid-19, cuando en realidad es conocida por ser altamente tóxica para los humanos.

Frente a varios periodistas, Alimkadyr Beyshenaliyev bebió de la supuesta cura milagrosa, elaborada con extractos de raíz de acónito, una planta usada en medicina tradicional que contiene toxinas mortales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó la promoción realizada por el ministro y pidió a la población que no utilicen el remedio, ya que es “un medicamento que no ha pasado los ensayos clínicos y no puede ser recomendado para una utilización generalizada”.

