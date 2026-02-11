SRE denuncia suplantación de identidad del teléfono de sus oficinas centrales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la suplantación externa del número telefónico de sus oficinas centrales, utilizada para realizar llamadas apócrifas a la ciudadanía.

A través de un comunicado, la dependencia informó que ya detectó el uso indebido de su identidad telefónica, por lo que presentó la denuncia correspondiente y dará seguimiento al caso ante las instancias competentes.

La SRE pidió a la población no proporcionar información personal ni recursos ante este tipo de llamadas y recordó que no realiza contactos telefónicos para solicitar datos personales, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse falsa.

