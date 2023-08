Mexicana nadará 12 horas seguidas en el mar de Nayarit; busca ayudar a las ballenas

¿Te imaginas nadar 12 horas seguidas, en medio del mar y durante toda la noche? Pues eso es lo que hará Stephanie Montero el próximo mes de noviembre, cuando la nadadora salga de las Islas Marietas, en el Pacífico Mexicano, con dirección a Los Arcos, en Nayarit, para recorrer un total de 35 kilómetros.

La mexicana, de 41 años, visitó los estudios de Hechos AM para platicar con nuestros conductores respecto a lo que significa esta proeza física, pues se trata de nadar en aguas abiertas, durante toda la noche y sin detenerse. Todo en favor de la conservación de la ballena jorobada, pues el objetivo es recaudar dinero para el cuidado de esta especie.

En el marco del “Primer nado por las ballenas 2023”, el cual comenzará a partir del 30 de septiembre, Stephanie aseguró que la idea es que se certifique a nivel internacional el reto, pues nadar en aguas abiertas es una disciplina que se practica alrededor del mundo y 35 kilómetros de distancia no es un reto menor.

¿Por qué Stephanie Montero nadará 35 kilómetros en aguas abiertas?

Stephanie Montero es una de las abanderadas que tiene el primer Nado por las ballenas 2023, pues la idea es que recaude 500 mil pesos para la asociación de Ecología y Conservación de Ballenas (Ecobac), empresa que “tiene más de 25 años trabajando en este tema y una red de asistencia de ballenas”.

“La idea no es solo pedir dinero a la gente, sino que nadando o haciendo cualquier tipo de actividad física puedan contribuir”, pues desde el 30 de septiembre se podrán inscribir personas y equipos para realizar retos de nado en Bahía de Banderas.

Es junio estuve en Bahía de Banderas haciendo el primer entrenamiento, en septiembre hago uno de 20 kilómetros y en octubre hago uno de 27 kilómetros, que es la distancia más larga antes de intentar el cruce de 35 kilómetros Stephanie Montero para Hechos AM

¿Cuánto tiempo lleva entrenando Stephanie Montero, la nadadora de aguas abiertas?

“Nado desde chiquita, competía en alberca, pero no me encantaba. (...) Cambié de deporte y hasta hace dos años corría, estaba entrenando para maratón, pero me lastimé la rodilla, entonces dije que quería mantener la condición nadando”, aseguró en entrevista Stephanie, quien comenzó a entrenar en aguas abiertas desde entonces.

El proyecto está impulsado por más de 50 organizaciones, entre gobierno, sociedad civil, academia, sector privado, medios de comunicación y personas, por lo que se trata de todo un movimiento de concientización y participación ciudadana,