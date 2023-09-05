VIDEO: ¿Sobrevivió? Sujeto intenta saltar de un edificio otro a bordo de un auto en Rusia

Un hombre a bordo de un automóvil compacto color blanco realizó una maniobra para saltar de la azotea de un edificio a otro, pero el vehículo no logró completar la acrobacia, por lo cual cayó desde una altura de 15 metros en Rusia.

El sujeto, de nombre Evgeny Chebotarev, es un doble de acción, quien en sus redes sociales comparte frecuentemente este tipo de acrobacias y eventos de alto riesgo. En esta ocasión lo intentó en Osetia del Norte-Alania.

Así fue el choque del auto mientras el conductor intentaba una acrobacia

El truco consistía en hacer saltar el auto con ayuda de una rampa, para que pasara de una azotea a otra en dos construcciones. Sin embargo, aparentemente el cálculo salió mal y cayó en el espacio existente entre ambos edificios.

El cofre del vehículo y el parabrisas impactaron de lleno contra una pared, para después precipitarse completamente al suelo. En las grabaciones, compartidas del 29 de agosto de 2023, es posible escuchar gritos de algunas personas.

Sin embargo, Chebotarev sobrevivió a la caída con algunas lesiones en sus piernas y en los pies. El doble de riesgo pudo levantarse por su cuenta, aunque uno de sus asistentes le preguntó si estaba en una pieza, a lo cual él respondió “No estoy seguro”.

El sujeto debió ser trasladado a un hospital para que le trataran heridas en las piernas y sus pies. “No lo negaré. No seré capaz de caminar. Apenas me puedo levantar”, afirmó en sus redes sociales.

No es la primera vez que se pone en riesgo

Chebotarev es un aficionado a las actividades de riesgo. Constantemente en su perfil de Instagram comparte acciones de este tipo. Cabe recordar que hace dos años, el doble de riesgo se rompió la espina dorsal cuando hizo volar otro automóvil a casi 40 metros de altura sobre un río.

En otros videos aparece colgando de una cuerda sostenida por una grúa, para atravesar un automóvil con las puertas abiertas y después caer al piso. Otra acrobacia peligrosa publicada es cuando está encima de una bicicleta, sostenida por una estructura de madera, la cual es impactada por varios automóviles en movimiento y él termina de pie en el pavimento.