Mil 460 días de fuego: El mundo rememora cuatro años de la guerra entre Rusia y Ucrania

Lo que comenzó la noche del 24 de febrero de 2022 como una “operación militar especial” hoy cumple cuatro años de resistencia titánica. Aquel discurso de Vladimir Putin, presidente de Rusia, que prometía una intervención rápida para “desmilitarizar” a Ucrania se transformó en una guerra de desgaste que ya suma mil 460 días de devastación, muerte y un desplazamiento humano sin precedentes en este siglo.

Un millón de bajas en el campo de batalla

Las cifras que deja este vendaval de dolor son difíciles de digerir. Según las autoridades de Kiev, el ejército ruso ha sufrido más de un millón 250 mil bajas, entre muertos y heridos. Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski ha reconocido que al menos 100 mil ucranianos, sumando militares y civiles, han perdido la vida defendiendo su tierra.

Detrás de estos números están las historias de madres como Halyna Popriadukhina, quien lleva tres años esperando a un hijo desaparecido con la fe ciega de que sigue vivo.

Drones y tecnología: La nueva cara de la guerra entre Rusia y Ucrania

A lo largo de estos cuatro años, la forma de pelear ha cambiado. Ya no solo son tanques y soldados cuerpo a cuerpo; ahora la muerte llega desde el cielo con una lluvia de drones de última tecnología. Ambas naciones han lanzado ataques directos contra sus capitales, destruyendo infraestructuras vitales y dejando ciudades enteras a oscuras.

La guerra se ha vuelto un laboratorio de armas mecánicas donde los perdedores, como siempre, son los ciudadanos comunes.

El factor Trump y la diplomacia en vilo

Ni las promesas de Donald Trump, quien asegura tener “poderes pacifistas” para terminar el conflicto en un abrir y cerrar de ojos, han logrado que Putin desista de sus planes. Rusia mantiene la ocupación parcial de al menos cuatro regiones enemigas, mientras Zelenski insiste en que las cuestiones territoriales en el Donbás siguen sin una solución constructiva.

El tablero mundial parece estancado entre la ambición de un lado y la resistencia del otro.

¿Habrá paz para Rusia y Ucrania?

Esta semana del cruel aniversario ha iniciado con una chispa de esperanza. En Ginebra, Suiza, se llevan a cabo pláticas de paz que buscan un cese al fuego permanente.

Donald Trump ha presionado para que Ucrania se siente a negociar “rápido”, asegurando que llegar a un acuerdo será “muy fácil”. Sin embargo, para los millones de desplazados y las familias que han perdido todo, la palabra “fácil” suena lejana después de 48 meses de infierno.

#Rusia lanzó 50 misiles y 297 drones contra #Ucrania.



De acuerdo con el reporte, 33 misiles y 274 drones fueron derribados o neutralizados por las defensas aéreas.



#Rusia lanzó 50 misiles y 297 drones contra #Ucrania.

De acuerdo con el reporte, 33 misiles y 274 drones fueron derribados o neutralizados por las defensas aéreas.

Varias personas resultaron heridas. El presidente Volodimir Zelenski acusó que #Moscú "sigue invirtiendo más en…

El destino en manos de tres cabezas

Hoy, el futuro de Europa y del mundo entero parece depender de las decisiones que tomen tres hombres: Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin. Mientras ellos discuten fronteras y acuerdos políticos en salas alfombradas, millones de personas en Ucrania pasan una noche más en vilo, esperando que este cuarto aniversario sea el último que pasen bajo el sonido de las alarmas antiaéreas.

La pregunta sigue en el aire: ¿encontrará rumbo el destino de estas familias en 2026?