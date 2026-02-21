Corte Suprema frena a Trump y limita su poder para imponer aranceles globales

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que representa uno de los reveses judiciales más importantes para el presidente Donald Trump en materia de comercio exterior.

En una decisión considerada histórica, el máximo tribunal determinó que Trump violó la ley federal al imponer aranceles globales invocando poderes de emergencia sin contar con autorización expresa del Congreso.

El fallo establece que la facultad para imponer impuestos y tarifas comerciales recae en el Poder Legislativo, y que el uso de una supuesta emergencia nacional no tuvo sustento jurídico suficiente para justificar la medida.

La Corte Suprema limita el uso de poderes de emergencia

El caso es descrito como el litigio sobre comercio exterior más relevante decidido por la Corte Suprema en décadas.

Trump había aplicado aranceles generalizados bajo el argumento de una emergencia económica, pero el tribunal concluyó que no existía una base legal sólida para esa invocación.

Con ello, la Corte marcó un límite claro a la capacidad del Ejecutivo para utilizar poderes extraordinarios en materia comercial sin supervisión legislativa.

Trump responde y anuncia nuevos aranceles

Tras el fallo, el presidente reaccionó públicamente:

“Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos… pero no bailarán por mucho tiempo.”

Lejos de dar marcha atrás, Donald Trump anunció que recurrirá a otras herramientas legales, entre ellas la Sección 122 del Código Comercial de 1974, que permite modificar aranceles para corregir desequilibrios comerciales.

“Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10%, según la sección #122, además de nuestros aranceles normales”, declaró.

Esta vía, aunque distinta a la utilizada previamente, abre un nuevo capítulo en la estrategia comercial del mandatario.

¿Habrá alivio para los consumidores?

La decisión de la Corte no implica un alivio inmediato para los consumidores estadounidenses.

El tribunal no ofreció orientación clara sobre qué ocurrirá con los ingresos ya recaudados por los impuestos fronterizos.

Hasta el 14 de diciembre, datos federales indicaban que el gobierno había acumulado más de 194 mil millones de dólares en ingresos derivados de aranceles .

Natasha Sari, del Laboratorio Presupuestal de la Universidad de Yale, explicó:

“Incluso si finalmente se emiten los reembolsos, no se emitirán a los consumidores, sino a las empresas, y entonces dependerá de que estas los trasladen.”

Esto significa que cualquier posible devolución no sería automática ni directa para los compradores finales.

Un golpe estratégico en la agenda comercial de Trump

El fallo representa un freno significativo a una de las estrategias centrales de la administración Trump: el uso agresivo de aranceles como herramienta de presión internacional.

Sin embargo, la puerta no quedó completamente cerrada.

La referencia a la Sección 122 y otras disposiciones del marco comercial estadounidense sugiere que la batalla por la política arancelaria apenas comienza.