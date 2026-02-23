Arte bajo censura en Cuba: Músicos y pintores denuncian cárcel y persecución en medio de crisis

La Habana, seis de la tarde. Un trompetista toca en la calle mientras la crisis económica y la censura marcan el día a día en Cuba. En este contexto, artistas denuncian persecución y encarcelamiento por expresar críticas al gobierno.

“Medicina no hay. No hay nada, todo encareció. Pero ese no es problema de Trump, eso es problema de aquí", afirma un músico callejero mientras interpreta su instrumento en el centro de la capital cubana.

El arte no brilla en Cuba, vive bajo la vigilancia

En la isla, pintar, cantar o improvisar puede convertirse en un acto incómodo para el poder. De acuerdo con artistas locales, la creación está sujeta a límites impuestos por el Estado.

“Ellos no nos dan muchas opciones, nos limitan a todo; qué pintar, qué decir”, sostiene un pintor entrevistado.

El Decreto 349 regula la actividad artística y ha sido señalado por colectivos culturales como una herramienta que institucionaliza la censura.

En palabras de otro creador: “Tienes que estar de acuerdo en todo con ellos. Te dicen que hay libertad de expresión para venderle al mundo una mentira. Cuando entras acá, te das cuenta de las atrocidades”.

Movimiento San Isidro y el costo de la disidencia

En 2021, integrantes del Movimiento San Isidro utilizaron performances y redes sociales para denunciar precariedad y abusos. Uno de los nombres más visibles es el de Luis Manuel Otero, encarcelado tras expresar críticas a través de su obra.

“Le costó a un amigo mío estar preso por nueve años: Luis Manuel Otero”, relata el pintor.

El rapero, Maykel Osorbo, también permanece en prisión tras el impacto de la canción “Patria y Vida”, que se convirtió en consigna de protesta.

“La gente se tiró a la calle a reclamar que tenían hambre, necesidad y ‘abajo la dictadura’. ¿Tú sabes cuánta gente hay presa por eso?”, señala el trompetista.

Crisis económica y sobrevivencia cultural

Más allá del debate político, la crisis económica atraviesa la vida diaria: “Lo que no hay es dinero. Dinero acá no hay”, afirma un guitarrista.

“Esto no es una crisis. Esto es peor que el caos, esto es el apocalipsis”, añade un bailarín de timba.

Documentar estas voces implica riesgos. Aun así, artistas continúan expresándose en las calles y en el exilio. Cada acto creativo, dicen, busca romper el silencio impuesto y mantener vivas sus historias dentro y fuera de Cuba.