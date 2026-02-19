Cuba agoniza entre filas, basura y apagones: la crisis que no se oculta

En La Habana, Cuba, con los primeros rayos del sol, un joven conductor de taxi-bicicleta recorre la capital y señala lo que se repite cada mañana, una delicada crisis: Largas filas frente a panaderías, bodegas casi vacías y montañas de basura en las calles .

El trayecto evidencia una realidad que se ha vuelto cotidiana en Cuba: escasez de alimentos, falta de combustible y un sistema de racionamiento que sigue marcando el acceso a lo básico.

La libreta de abastecimiento, símbolo de escasez en Cuba

En una bodega del barrio, el joven muestra la histórica libreta de abastecimiento creada en 1963.

“Aquí dicen la cantidad de personas, ves, siete personas”, explica mientras señala el documento que determina los productos que cada familia puede comprar.

Los estantes lucen casi vacíos.

“Dicen en las redes que tienen de todo, pero si tuvieran de todo en abundancia no se hicieran las filas”, comenta. “Como tienen poco, pues es que las personas están en filas”.

El horario de venta cambia constantemente y la disponibilidad es inestable.

Combustible escaso y transporte limitado complica movilidad en Cuba

Ante la falta de gasolina, los taxis-bicicleta se han convertido en uno de los medios más solicitados para desplazarse en la ciudad.

El transporte público opera con limitaciones y el combustible es insuficiente para cubrir la demanda diaria.

Internet costoso, señal intermitente y es interrumpido en protestas

La crisis también se refleja en el acceso a internet. La empresa estatal de telecomunicaciones, Etecsa, ofrece paquetes de datos que superan el salario mínimo mensual.

“3 gigas te sale en 3 mil 360 pesos, cuando un salario es de 2 mil 500 pesos”, detalla el joven.

Durante apagones o manifestaciones, la conexión se vuelve inestable o se interrumpe por completo.

“Tú con la 4G normal, no te llegan los mensajes. Tienes que ponerlo en modo avión y quitárselo hasta ver si te quiere coger internet”, describe.

Control político y economía concentrada en Cuba

En Cuba, el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), una entidad vinculada a las Fuerzas Armadas, concentra más del 70 por ciento de la economía y el 95 por ciento de las finanzas nacionales, de acuerdo con Java Consulting Group.

Las voces críticas enfrentan restricciones. Creadores del podcast “El Cuartico” han señalado límites a la libertad de expresión.

“Dicen que es un país libre de expresión, pero en realidad no lo es”, afirma uno de los entrevistados.

Mientras tanto, en las calles de La Habana, las filas continúan creciendo cada mañana. Y el control, como dice el joven conductor, comienza por el estómago.