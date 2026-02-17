“Estado fallido": Cuba enfrenta crisis de apagones y escasez en medio de presión internacional

La crisis en Cuba vuelve a colocarse en el centro del debate internacional. Entre apagones prolongados, escasez de alimentos y falta de combustible, ciudadanos dentro y fuera de la isla denuncian un deterioro que describen como una situación límite.

Desde La Habana hasta comunidades de cubanos en el extranjero, las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia ante la falta de espacios públicos de protesta.

En medio del desabasto, Arelis Rodríguez Silva, ciudadana cubana, expresó: “En estos momentos estamos pasando una situación caótica; cerraron todos los puntos donde venden los pocos alimentos que venden, no hay nada. Quiero que sepan y quiero soltarle al mundo entero toda la situación”.

Su testimonio refleja la falta de productos básicos en distintos puntos del país y la creciente preocupación por los apagones y la distribución de alimentos.

El reclamo también se escucha fuera de la isla; cubanos residentes en otros países también han amplificado las denuncias.

“Hoy vinimos aquí los cubanos, que sí hemos vivido la dictadura de Cuba a vivir una intervención humanitaria de Donald Trump”.

La comunidad migrante ha realizado manifestaciones públicas para visibilizar la situación interna del país y pedir acciones desde el extranjero.

Advertencias desde Washington ante una nación fallida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación en la isla:

“Cuba es ahora mismo una nación fallida. Estamos hablando con Cuba ahora mismo, y Marco Rubio también, y deberían llegar a un acuerdo, porque es una verdadera amenaza humanitaria. Veremos cómo se resuelve todo"; advirtió el mandatario de Estados Unidos.

Sus declaraciones se producen en un contexto de tensiones diplomáticas y llamados a negociación.

.@POTUS: "Cuba is, right now, a failed nation... We're talking to Cuba right now. I have @SecRubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. We have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very… pic.twitter.com/5Fslli5ukx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 17, 2026

Reacciones en América Latina

Desde Chile también hubo posicionamientos. El presidente electo, José Antonio Kast, señaló: “Un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana. Es cosa de preguntar a cualquier persona que haya visitado Cuba”.

Mientras tanto, el gobierno cubano enfrenta críticas internas y externas en medio de un escenario marcado por escasez, cortes eléctricos y creciente presión internacional.