Cuba se baja del autobús: Apagones y falta de gasolina paralizan La Habana

En La Habana, moverse dejó de ser rutina y se volvió incertidumbre. La capital de Cuba enfrenta una de sus peores crisis de movilidad y energía en décadas, con transporte público reducido, gasolina escasa y apagones constantes que alteran la vida diaria.

Un recorrido que antes costaba cinco pesos cubanos ahora puede llegar a 250 por persona: “Antes costaba más barato, a 5 pesos, 5 pesos por persona”, relata un usuario mientras espera alternativas para trasladarse.

Crisis de gasolina golpea a una Cuba entre incertidumbre

La falta de combustible se repite como diagnóstico en calles y terminales. Un taxista lo resume así: “No te asombres que no hay gasolina, un litro vale 3 mil pesos, es imposible. Estamos en una incertidumbre”.

La crisis golpea también el ingreso familiar. “El tema del petróleo nos está afectando ahora mismo. Cualquier cosa te cuesta más de lo que te costó ayer. Ayer lo que te costó 5, hoy te cuesta 25", señala un emprendedor.

Para muchos, la movilidad depende de ingresos que no alcanzan. “Los carros son muy caros con lo que uno gana, la gasolina está en dólares, ya no en pesos cubanos”, explica una ciudadana.

Apagones diarios y regreso al carbón en Cuba

En barrios como Colón, los cortes de energía se volvieron parte del calendario cotidiano. “Todos los días, a cualquier hora, 4 a 6 horas”, comenta una vecina. En algunas zonas, la falta de electricidad se extiende hasta 20 horas diarias.

La ausencia de gas doméstico ha obligado a improvisar. “No hay corriente, no hay gas, y volvimos a la era de lo analógico, del carbón, de la leña, la gente buscando palo en la calle para cocinar”, describe un residente.

En el campo, la situación es similar. “No hay petróleo para las máquinas nos afecta completo”, explica un agricultor. Otro resume el impacto: “Cuba ha decaído mucho, con el tema del petróleo, la economía está floja”.

Mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel atribuye la crisis al endurecimiento del embargo y restricciones energéticas externas, en las calles el debate es más inmediato: el transporte detenido, la inflación diaria y la falta de electricidad.

“En todos los países hay pobreza, pero Cuba nunca estuvo así", dice una maestra de baile.

Al caer la noche en La Habana, gran parte de la ciudad queda a oscuras. La crisis energética ya no es sólo un dato económico: es parte de la vida cotidiana.