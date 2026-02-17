Del amor a las esposas: Policía de Perú usa regalo de San Valentín para atrapar a presunta narcotraficante

Lo que parecía un romántico gesto por el Día de San Valentín terminó en una escena digna de cine policial. Agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron una detención encubierta al fingir la entrega de un regalo para capturar a una mujer acusada de venta de drogas, en un operativo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La intervención ocurrió cuando un supuesto repartidor llamó a la puerta con un paquete y un mensaje cargado de romanticismo. La mujer, identificada como Katherine Camacho, creyó que el obsequio había sido enviado por su pareja; sin embargo, al cruzar la puerta, la sorpresa fue otra: agentes policiales revelaron su identidad y procedieron a su arresto.

¿Cómo fue la detención de San Valentín que se volvió viral?

El operativo fue ejecutado por un grupo especial antidrogas que utilizó una estrategia de engaño controlado, una técnica ya conocida dentro de la policía peruana. Tras asegurar la zona, los agentes se identificaron y redujeron a la sospechosa sin que se registraran incidentes.

En un video difundido posteriormente, se observa el cambio inmediato en la expresión de la detenida: de la emoción a la incredulidad en cuestión de segundos. La propia Katherine reconoció, más tarde, que pensó que el regalo provenía de su pareja.

Lo que parecía un regalo romántico por San Valentín terminó en captura.



Un grupo especial de la Policía Nacional del Perú fingió entregar una sorpresa para detener a Katherine Camacho, señalada por presunta venta de drogas. La mujer, que dijo pensar que el obsequio era de su pareja.





¿Quién es la mujer detenida y qué antecedentes tenía?

De acuerdo con el Escuadrón Verde de la policía, Katherine Camacho ya había sido intervenida en julio de 2025. En aquella ocasión, las autoridades aseguraron 540 envoltorios de pasta básica de cocaína, además de 56 gramos de clorhidrato de cocaína y 100 gramos de marihuana, según confirmó el coronel Carlos Alcántara, jefe de la unidad especializada.

A pesar de tener cuentas pendientes con la justicia, las investigaciones señalan que la mujer continuaba presuntamente con actividades ilícitas.

Una estrategia policial poco convencional, pero efectiva

No es la primera vez que la policía peruana recurre a disfraces y montajes creativos para detener a presuntos delincuentes. En el pasado, operativos similares han incluido personajes como Papá Noel, el Chapulín Colorado o el llamado “Capibara del Amor”, estrategias que buscan evitar enfrentamientos y reducir riesgos.

La creatividad policial vuelve a abrir el debate: ¿hasta dónde es válido el ingenio de las autoridades para combatir al crimen sin vulnerar derechos?