¿Nueva guerra? Trump da nuevo ultimátum a Irán y amenaza con ataque selectivo de Estados Unidos

¿Ultimátum? La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar, además de que mantiene en vilo a la comunidad internacional. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que dio un plazo de 10 días a Irán para alcanzar un acuerdo definitivo acerca de su programa nuclear, y mientras la opción militar permanece abierta y sin una decisión final.

Las declaraciones del mandatario estadounidense no trajeron calma; por el contrario, reactivaron el temor a una incursión militar en territorio iraní, especialmente porque Trump ha advertido que, de no haber avances, su gobierno actuará para proteger los intereses de Washington y sus aliados:

“Será mejor que negocien un acuerdo justo. El pueblo iraní es muy diferente a sus líderes, y es una situación muy triste”, declaró Trump ante medios.

¿Qué exige Estados Unidos a Irán?

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, el acuerdo que Washington le exige a Teherán implicaría un severo debilitamiento de su influencia regional; entre los principales puntos se destacan:



Dejar de financiar grupos extremistas en Medio Oriente

en Reducir el alcance de sus misiles balísticos , para frenar ataques contra Israel

, para frenar ataques contra Israel Suspender el enriquecimiento de uranio y deshacerse del material ya producido.

Y es que para Estados Unidos, un Irán con menor capacidad militar significaría un Irán menos temido en la región.

La respuesta de Irán: negativa y advertencias

¡Desde Teherán, la postura es firme! El líder supremo iraní, Ayatolá Alí Jamenei, rechazó incluir el programa de misiles balísticos en la negociación, además de que negó cualquier compromiso para abandonar definitivamente el enriquecimiento de uranio: “un país que no tiene armas disuasorias será aplastado bajo los pies de sus enemigos”, afirmó Jamenei.

Incluso lanzó una advertencia directa a Washington al señalar que el ejército más poderoso del mundo también puede recibir golpes inesperados.

Los propios estadounidenses, que ahora no cesan de amenazar con que habrá guerra, con que ocurrirá tal cosa, saben que no tienen capacidad para sostener esas palabras.

Saben muy bien qué porvenir les aguarda si llegasen a cometer un error. pic.twitter.com/KrqsJ4oIJB — Ayatolá Jameneí (@es_Khamenei) February 21, 2026

Tensión máxima en Medio Oriente: Cuenta regresiva y despliegue militar

El diario The Wall Street Journal asegura que Donald Trump evalúa ataques selectivos contra objetivos militares y gubernamentales iraníes, con una escalada progresiva si Teherán mantiene su negativa. El plazo vencería a finales de febrero, pero desde este fin de semana Irán ya amanece rodeado de buques y portaaviones estadounidenses.

El escenario apunta a un conflicto prolongado, más de resistencia y desgaste que de fuerza inmediata; ¿crees que este ultimátum abrirá la puerta a la negociación o acercará a Medio Oriente a un nuevo conflicto armado?