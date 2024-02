Sultanes abre la puerta a beisbolista cubano en Monterrey; asiste a pruebas

Luego de que en Fuerza Informativa Azteca presentamos el caso de David Mena, el pelotero que huyó del régimen comunista de Cuba y que encontró trabajo como guardia de seguridad en una plaza comercial en Monterrey, el equipo profesional de Sultanes compartió que el beisbolista ya está realizando pruebas para tratar de quedarse en el equipo.

David Mena dejó su isla natal hace dos años, luego de que, a causa del régimen que viven los ciudadanos cubanos, prefieren huir y trabajar en oficios como cuida coches, antes de volver a vivir las pocas condiciones de trabajo.

El pelotero llegó primero a Campeche, donde enseñó a niños el amor por el deporte, sin embargo, desde hace unos meses está en Monterrey y luego que se hizo viral en redes sociales, se dio a conocer que era un deportista reconocido en su país.

“Me siento súper contento con la dirección del equipo de Monterrey, quiero darle las gracias por haberme dado la oportunidad de haberme presentado acá en el campo para volver a realizar mi sueño realidad”, declaró el deportista, quien ahora se desempeña como guardia de seguridad.

Reconoció que “fue el pueblo el que me ayudó y me echó la mano para que yo pudiera estar aquí donde estoy, entonces la mayor satisfacción que Dios me dé es jugar aquí con los Sultanes para poder dar lo mejor de mi, para poderle agradecer al pueblo todo lo que ha hecho por mi”.

La cuenta oficial de Sultanes en Instagram difundió algunas publicaciones con el jugador profesional en su primea visoría.

De pelotero profesional a guardia de seguridad

David Mena Justiz debutó en 2011 como beisbolista profesional en Cuba y jugó con varios equipos profesionales donde salió campeón, después viajó a Ucrania donde jugó, pero regresó a los pocos meses y emprendió un viaje a México hace un año y medio.

Hoy trabaja como cuida coches en un negocio de comida rápida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. David dice que seguirá en esta ciudad fronteriza y que ya tiene pláticas con equipos de beisbol.

De los estadios profesionales de beisbol en Cuba pasó a trabajar como cuida coches en un negocio de comida rápida en Monterrey, para David Mena es lo mismo, entregar todo para salir adelante y lograr sus sueños, así se lo prometió a su mamá.

“Antes que todo estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí de guardia de seguridad del estacionamiento; porque sinceramente no tengo nada qué demostrarle a nadie, yo sé la persona que yo soy”, dijo Mena Justiz.