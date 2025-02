¡Hasta la primera canción de Kendrick Lamar! 12 apuestas extrañas para el Super Bowl 2025

No solo los fanáticos de la NFL están esperando el Super Bowl LIX, que se celebrará este domingo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, sino también los apostadores, pues es la ocasión perfecta para que participen en una gran variedad de apuestas, algunas de ellas bastante inusuales.

A continuación, te mostraremos las 12 apuestas más raras o curiosas relacionadas con este gran evento deportivo que promete muchas sorpresas, pues será la segunda ocasión en 3 años que los Kansas City Chiefs enfrenten a los Philadelphia Eagles, ¿quién ganará?

Las apuestas más raras para el Super Bowl 2025

Las apuestas añaden una capa adicional de emoción y entretenimiento que ofrece este tipo de eventos deportivos, permitiendo a los aficionados involucrarse de otras maneras creativas y divertidas. Entre las apuestas más raras para el Super Bowl 2025 están las siguientes.

Color de la bebida hidratante: una de las apuestas más populares es predecir el color de la bebida que se derramará sobre el entrenador del equipo ganador. Los colores más comunes incluyen naranja, azul, amarillo y rojo.

Propuesta de matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift: dado el mediático romance entre el jugador de los Kansas City Chiefs y la famosa cantante, algunas casas de apuesta ofrecen la posibilidad de apostar si Travis Kelce le propondrá matrimonio a Taylor Swift durante el Super Bowl LIX.

Número de comerciales emitidos: otra apuesta rara es sobre la cantidad de anuncios publicitarios que se transmitirán durante el evento deportivo, ¿cuántos le calculas?

Resultado del lanzamiento de la moneda: 3 minutos antes del inicio del juego, los capitanes se reúnen al centro del campo para determinar qué equipo tendrá la posesión del balón primero mediante el lanzamiento de una moneda, lo cual es una de las apuestas más esperadas.

Asistencia de Taylor Swift al juego: aunque todos sabemos que irá, sorprendentemente las apuestas giran en torno a si la intérprete de “Shake It Off” estará presente en el estadio.

Duración del himno nacional: ¿apuesta casi imposible?, los apostadores intentarán predecir cuánto tiempo durará la interpretación del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del juego.

Jugador expulsado por pelea: las apuestas también consideran la posibilidad de que algún jugador sea expulsado como resultado de una pelea durante el partido.

Interrupciones inesperadas: nunca falta la aparición de fanáticos espontáneos que invaden el terreno de juego o fallos técnicos durante la transmisión, por lo que las apuestas también incluyen estas interrupciones.

Apuestas sobre el medio tiempo del Super Bowl

El rapero estadounidense, Kendrick Lamar, será el encargado del show de medio tiempo para el Super Bowl 2025, por lo que las apuestas sobre diferentes aspectos de este espectáculo no se han hecho esperar.

Primera canción interpretada: las apuestas ya están fijadas en adivinar cuál será la primera canción que Kendrick Lamar interpretará en su presentación. ¿Humble, Not Like Us, Euphoria, Alright o King Kunta? ¿Cuál será la canción con la que abrirá?

Número de canciones: otra de las apuestas más esperadas es sobre cuántas canciones en total interpretará Kendrick Lamar durante su presentación.

Cambios de vestuario: como sabemos, los artistas siempre nos sorprenden con cambios de vestuario en sus presentaciones, y en esta ocasión las apuestas incluyen cuántas veces se cambiará de vestuario Kendrick Lamar.

Invitados sorpresa: también se apuesta sobre si habrá artistas invitados no anunciados previamente durante el espectáculo de medio tiempo.

¿Quién es favorito en las apuestas para ganar el Super Bowl?

La apuesta principal de este evento deportivo sin duda es sobre quién ganará el Super Bowl 2025, ¿Jefes o Águilas?

En este sentido, los Philadelphia Eagles se perfilan como los favoritos para ganar el Super Bowl LIX, especialmente después de su victoria sobre Los Angeles Rams por 28-22, lo que los consolidó como los principales aspirantes al título. Además, de que vienen motivados por obtener la revancha contra los Chiefs.

Por su parte, los Kansas City Chiefs podrían lograr la hazaña de convertirse en el primer equipo de la NFL en ganar 3 trofeos Vince Lombardi consecutivos. Esto podría animar al equipo de Kansas para meter toda la carne al asador desde el primer cuarto. Sin embargo, todo se tendrá que definir el domingo en el juego.