Suspenden la contingencia ambiental este 13 de septiembre en CDMX y Edomex; ¿cómo queda el Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la suspensión de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) para este domingo 13 de septiembre 2026, por lo que se recomienda a las y los automovilistas tomar las precauciones necesarias.

Los cambios de la CAMe entraron en vigor a partir de las 15:00 horas de este domingo, por lo que las restricciones del Hoy No Circula también se modificaron para el lunes 14 de septiembre.

¿Por qué se levantó la contingencia ambiental este domingo 13 de septiembre?

De acuerdo con lo que informó la CAMe, sobre el Valle de México permanece una estabilidad atmosférica moderada y la nubosidad se observa más desarrollada que ayer, por lo que el viento ayudó a dispersar los contaminantes de ozono que mantenían a la CDMX en niveles críticos.

Algunas estaciones de monitoreo al norte y sur de la capital reportaron niveles que permitieron levantar la Fase 1 de contingencia ambiental, además se espera que las concentraciones de ozono no se incrementen en las próximas horas.

Pese a esto, la calidad del aire se mantiene como mala, por lo que se recomienda evitar hacer actividades al aire libre en las próximas horas.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/CWKW11G8ZO pic.twitter.com/ubojfRrDlP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

¿Cómo queda el Hoy No Circula este lunes 14 de septiembre?

¡El Valle de México respira! Tras las suspensión del Doble Hoy No Circula, este lunes 14 de septiembre se aplicará el programa con las restricciones normales. Consulta aquí si tu auto puede circular.

Para este lunes, la medida aplica a:



Autos con engomado amarillo.

Autos con holograma de verificación 1 y 2.

Autos con terminación de placas 5 y 6.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Cómo afecta el ozono y por qué es tan malo?

El ozono es malo cuando se encuentra a nivel del suelo sobre las grandes ciudades, especialmente en los días en los que el viento no circula, ya que contamina el aire que respiramos.

Esto irrita las vías respiratorias, en especial a niños y adultos mayores, por lo que puede llegar a provocar:



Tos, ardor en la garganta y sensación de opresión en el pecho.

Irritación de ojos, nariz y garganta.

Dificultad para respirar.

Agravamiento del asma, bronquitis y otras enfermedades respiratorias.

Mayor vulnerabilidad a infecciones respiratorias.

La exposición frecuente o prolongada también se ha relacionado con un mayor riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en la CDMX, que es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.

