Incrementa seguridad y atención hospitalaria en El Salvador tras 7 años de gobierno de Nayib Bukele

Durante años, salir a caminar por las calles de El Salvador después de cierta hora implicaba un riesgo para miles de personas. Hoy, muchos salvadoreños aseguran que la realidad es distinta y atribuyen ese cambio a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el marco de los siete años de administración y el segundo aniversario de su segundo mandato presidencial, el mandatario optó por una forma poco convencional de rendir cuentas: en lugar de ofrecer un discurso desde la Asamblea Legislativa, realizó un recorrido en cadena nacional por el nuevo Hospital Nacional Rosales.

¿Cómo ha cambiado la seguridad en El Salvador durante el gobierno de Bukele?

Para muchos ciudadanos, la principal transformación ha ocurrido en las calles. Habitantes consultados coinciden en que ahora pueden transitar por colonias y espacios públicos durante la noche con una sensación de seguridad que antes parecía imposible.

Algunos recuerdan los años en que las pandillas ejercían control sobre diversas comunidades y condicionaban la vida cotidiana de quienes vivían en ellas. La presencia de estos grupos criminales obligaba a modificar rutinas, limitar horarios y evitar ciertas zonas.

Actualmente, vecinos afirman que la respuesta de las autoridades es más rápida ante cualquier incidente y que la vigilancia policial ha contribuido a recuperar espacios públicos.

¿Qué mostró Nayib Bukele durante su informe de gobierno?

Lejos del formato tradicional, Bukele recorrió las instalaciones del Hospital Nacional Rosales acompañado por personal médico.

Durante la transmisión nacional, médicos y trabajadores de la salud presentaron áreas especializadas y equipamiento de última generación, incluyendo unidades de hemodiálisis y tecnología médica recientemente incorporada.

This is El Salvador’s new world-class public hospital, free for all. pic.twitter.com/3sohueyMoo — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 2, 2026

El mandatario explicó que prefirió escuchar a médicos, enfermeras y pacientes antes que pronunciar un largo discurso político, argumentando que las obras hablan por sí mismas.

El nuevo Hospital Nacional Rosales se ha convertido en uno de los proyectos insignia de la actual administración. Durante el recorrido se mostraron áreas completamente renovadas, equipadas con tecnología que, según el personal médico, supera incluso a la disponible en algunos hospitales privados del país.

La inversión en infraestructura hospitalaria forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer los servicios públicos y mejorar la atención médica para la población salvadoreña.

The best hospital in Central America.



With every medical specialty, the most advanced technology in the world, and top-quality care.



Public. Dignified. Free. For everyone. pic.twitter.com/oY0bMOFi3v — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 3, 2026

¿Cuántos días sin homicidios acumula El Salvador?

Uno de los datos más destacados por el gobierno es la reducción de los índices de violencia. De acuerdo con cifras oficiales citadas durante el recorrido, El Salvador acumula al menos 1,200 días sin homicidios registrados en distintos periodos desde la llegada de Bukele al poder en 2019.

La estrategia de seguridad ha sido reconocida por una parte importante de la población, que destaca la recuperación de la tranquilidad en muchas comunidades. Sin embargo, también ha generado críticas y cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales por algunas de las medidas implementadas para combatir a las pandillas.

Aunque el gobierno ha impulsado proyectos de infraestructura, salud y desarrollo, la percepción de seguridad continúa siendo el factor que más influye en los altos niveles de aprobación del presidente.

Para miles de salvadoreños, la posibilidad de caminar de noche, utilizar espacios públicos y vivir sin el temor constante a la violencia representa uno de los cambios más visibles de los últimos años en el país centroamericano.

