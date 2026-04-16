¿El fin de las filas en los hospitales? El Salvador apuesta su salud a la Inteligencia Artificial

El Salvador ha decidido dejar de ignorar las deficiencias de su sistema sanitario para intentar resolverlas con código y algoritmos. Bajo la premisa de que “el primer paso es aceptar el problema”, el gobierno ha lanzado la fase más ambiciosa de Dr. SV: una aplicación móvil que pone la Inteligencia Artificial de Google (Gemini) en el bolsillo de cada ciudadano. El objetivo es ambicioso: que ninguna enfermedad crónica pase desapercibida y que ningún paciente se quede sin medicamentos.

La plataforma no solo agenda citas; actúa como un “médico de guardia” permanente. Mediante cuestionarios inteligentes, la IA detecta riesgos de hipertensión o diabetes —enfermedades que muchos salvadoreños padecen sin saberlo— y activa automáticamente órdenes de laboratorio y recetas en la farmacia más cercana. Cuando el paciente llega finalmente con el médico, este ya no empieza de cero: en su pantalla aparecen las sugerencias de la IA y el historial procesado. Con un millón de usuarios y una inversión de 500 millones de dólares, El Salvador se convierte en un laboratorio global donde la tecnología busca suplir las carencias del sistema tradicional, transformando la gestión pública en una operación de datos en la nube.

¿Cómo funciona?

La aplicación móvil funciona como un expediente clínico único y dinámico. El proceso se divide en tres etapas operativas:

Detección: El usuario completa cuestionarios digitales donde la IA identifica factores de riesgo. Según cifras oficiales, solo el 60% de los hipertensos y el 10% de los enfermos renales en el país conocen su diagnóstico. Diagnóstico y Laboratorio: La IA activa órdenes de laboratorio y programa consultas virtuales o presenciales si el algoritmo lo determina necesario. Asistencia Médica: El médico recibe al paciente con un panorama preclasificado por la IA, que incluye resultados de laboratorio y sugerencias diagnósticas, permitiendo un seguimiento personalizado desde el dispositivo móvil.

Cifras y alcance del proyectoA pocos meses de su lanzamiento, las autoridades reportan:

1 millón de pacientes inscritos.

de pacientes inscritos. 1.5 millones de citas gestionadas.

de citas gestionadas. 500 millones de dólares es la inversión estimada para el acuerdo con Google, con una duración de siete años.

Contexto y críticas al sistema

El anuncio, realizado por el presidente Nayib Bukele en cadena nacional el pasado 15 de abril, ocurre tras el despido de aproximadamente 7,700 empleados del sistema de salud el año pasado, incluyendo médicos especialistas y enfermeras.

Expertos en epidemiología, como Stella Aslibekyan, señalan que el proyecto se encuentra bajo un ensayo clínico supervisado por un comité de ética local para medir la precisión diagnóstica de la IA. No obstante, especialistas en privacidad advierten sobre los riesgos de ceder la gestión de datos sensibles de salud a una empresa privada extranjera, especialmente bajo un esquema donde la información detallada del contrato se mantiene bajo reserva estatal.