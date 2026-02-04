Así es por dentro la megacárcel de Bukele en El Salvador que impacta al mundo

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido como la megacárcel del presidente Nayib Bukele, volvió a colocarse en el centro de la conversación internacional tras la difusión de imágenes y testimonios que revelan cómo se vive al interior de este penal de máxima seguridad, ubicado en Tecoluca, El Salvador.

Un equipo periodístico documentó el ingreso al complejo penitenciario, donde desde el primer momento queda claro que se trata de un lugar diseñado para el control absoluto. Antes de entrar, a los visitantes se les exige retirar anillos, joyas, aretes y cualquier accesorio, además de vestir ropa oscura. El uso de celulares está totalmente prohibido y no se permite ingresar con ningún objeto que pueda ser utilizado por los internos.

Un traslado bajo estrictas reglas de seguridad en El Salvador

El recorrido comienza incluso antes de llegar. Durante el traslado en autobús hacia el CECOT , las instrucciones son claras y no admiten excepciones. Todo está pensado para evitar cualquier tipo de contacto o comunicación con los reclusos, muchos de ellos considerados pandilleros de alta peligrosidad.

Ya en el lugar, la imagen es contundente: tanques militares, fuerte presencia policial y más de mil custodios resguardando el perímetro. El penal cuenta con 19 torres de vigilancia, muros que superan los nueve metros de altura, con un grosor de hasta 60 centímetros, además de cercas electrificadas. Las autoridades aseguran que escapar de este lugar es prácticamente imposible.

Prohibido hablar con los internos en la megacárcel de Bukele

Uno de los puntos más delicados durante el recorrido es la orden directa del personal penitenciario: nadie puede hablar con los internos ni grabarlos de manera directa. La razón, explican, es que los reclusos podrían enviar mensajes al exterior, lo que representa un riesgo para la seguridad.

Antes de ingresar a las zonas de celdas , se pasa por varios filtros de revisión para confirmar que nadie lleve objetos prohibidos. Cada paso está vigilado y documentado por los custodios del penal.

Así son las celdas del CECOT

Al entrar a los pabellones, la escena resulta impactante. En uno de ellos hay 36 celdas, ocupadas por decenas de internos que observan fijamente a quienes ingresan. Los reclusos duermen sobre planchas de metal, cuentan con barriles para bañarse y prácticamente no tienen pertenencias personales.

Las imágenes muestran la dureza del encierro. Los internos pasan la mayor parte del día dentro de sus celdas y solo tienen 30 minutos diarios para hacer ejercicio, el único momento en el que pueden salir al exterior del pabellón.

Un encierro que podría ser permanente en el CECOT

El CECOT ha sido presentado por el gobierno salvadoreño como una pieza clave en su estrategia contra las pandillas. Sin embargo, también ha generado controversia a nivel mundial por las condiciones de reclusión y por el hecho de que muchos de los internos probablemente no recuperen su libertad jamás.

La imagen de cientos de personas privadas de la libertad, concentradas en un solo espacio, se ha convertido en uno de los símbolos más fuertes de la política de seguridad de Bukele . Para algunos, es un ejemplo de mano dura contra el crimen; para otros, un modelo que abre el debate sobre derechos humanos y justicia.

Lo cierto es que la megacárcel de El Salvador no pasa desapercibida y continúa siendo observada con atención dentro y fuera del país.