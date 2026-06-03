Notas
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Capturan en CDMX a excolaborador de Genaro García Luna: ¿quién es y qué hizo?
Antonio “N”, quien colaboró en la administración del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue coordinador general de Centros Federales.
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Cae en Morelos otro excolaborador de García Luna ¿de qué lo acusan?
Al posible excolaborador de García Luna se le señala por su probable participación en la comisión de diversos delitos.
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ADX Florence, la prisión donde cumplen condena García Luna y "El Chapo"
García Luna estará en la misma prisión que otros dos conocidos narcotraficantes mexicanos; los internos deben pasar encerrados la menos 23 horas al día.
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Vector Casa de Bolsa: Reportaje señala que la UIF ya sabía de movimientos sospechosos
La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, sabía desde hace 10 meses de operaciones sospechosas de Vector con prestanombres de García Luna.
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Corte de EU sentencia a Genaro García Luna y a su esposa por fraude
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa enfrentan una impactante sentencia de casi 2,500 millones de dólares por fraude.
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Genaro García Luna ingresa a penal de alta seguridad en Virginia, EU
La unidad penitenciaria a la que fue trasladado García Luna cuenta con poco más de mil 400 internos; se encuentra en el condado de Lee.