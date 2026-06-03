Capturan en CDMX a excolaborador de Genaro García Luna: ¿quién es y qué hizo?

Autoridades federales detuvieron a un colaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue detenido. Se trata de Antonio "N", quien fue coordinador general de Centros Federales entre 2013 y 2018.

En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención en Cuernavaca, Morelos, de Jesús "N", quien sería un excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos.

Fue detenido por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

¿Qué hizo el excolaborador de Genero García Luna?

Antonio "N" suscribió contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El detenido supuestamente integraba una red delictiva presuntamente encabezada por Genaro García Luna.

Esta red al parecer involucraría a familiares y colaboradores, así como socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de 5 mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.

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El delito por el que acusan a excolaborador de Genaro García Luna

Antonio fue detenido la noche de 02 de junio de 2026 como parte de una investigación en contra de una red delictiva que habría desviado recursos públicos del Estado Mexicano.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo aprehendieron en la Ciudad de México.

El arresto se llevó a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Antonio “N” es acusado por su posible participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aseguran documentos falsos a excolaborador de García Luna

Durante la aprehensión, los agentes le aseguraron diferentes identificaciones apócrifas con diversos nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en dólares americanos.

Junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.

"De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el aprehendido, en su encargo como coordinador General de Centros Federales de Readaptación (CEFERESOS), firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales, entre 2013 y 2018, período en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos", informó la FGR.

