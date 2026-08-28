Notas
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Jorge Zarza cierra un ciclo en Hechos Domingo: conoce su destino y a su relevo
Jorge Zarza deja de conducir Hechos Domingo para convertirse en el titular de un nuevo programa de Azteca Noticias.
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La IA entra al vestidor: Así usan las selecciones inteligencia artificial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Dispositivos e Inteligencia Artificial ya podrían definir al próximo campeón de Copa Mundial de la FIFA 2026™, el más tecnológico de la historia.
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Hechos: ¿Cuáles son los noticieros de Fuerza Informativa Azteca y quiénes son los conductores?
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de todos los noticieros de Hechos, cuáles son los horarios, conductores y en dónde ver en vivo los programas.
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Jorge Zarza recibe Premio al Mérito Periodístico 2025 en Morelos
Al recibir el reconocimiento en el Congreso de Morelos, Jorge Zarza hizo un llamado a proteger a los periodistas y fortalecer la comunicación con esperanza.