El chef mexicano Rómulo Mendoza ha revolucionado la gastronomía tradicional con su chile en nogada, reconocida mundialmente por la UNESCO. En su restaurante ubicado en La Merced, de la CDMX, se mantiene viva la receta auténtica de sus abuelas, utilizando ingredientes 100% mexicanos y métodos artesanales. Este platillo icónico no solo conquista paladares con su sabor único, sino que también revive la historia y cultura de nuestro país.

¡México se distingue por sus sabores! En un espacio de 230 años que fue hogar de su bisabuelo. Mendoza, embajador gastronómico de nuestro país, ha sido el único chef invitado sin estrella Michelin en la expo Etiqueta Negra de Galicia y tuvo el privilegio de cocinar en la casa de Frida Kahlo. Descubre la magia detrás de este manjar mexicano, su preparación y la historia que lo convierte en un símbolo cultural.

Chile en nogada: Un patrimonio gastronómico reconocido por la UNESCO

El chile en nogada que prepara el chef Rómulo es reconocido como el mejor del mundo. Avalado por la UNESCO y eliminando a más de un millón de comensales en 15 años, su receta original es una herencia directa de las abuelas de Mendoza. “Nosotros servimos la receta del Chile Nada que está en el recetario de mis abuelas, se puede decir que ya es mi receta”, afirma Mendoza, quien enfatiza mantener la tradición auténtica sin modificaciones modernas.

Ingredientes 100% mexicanos y preparación artesanal

El chef asegura que todos los ingredientes usados son cultivados por manos mexicanas, y la preparación respeta métodos ancestrales: “No usamos licuadoras ni electrodomésticos, hacemos todo a mano”. El chile se rellena generosamente, se baña en una nogada espesa y se decora cuidadosamente con perejil, granada y rosas comestibles, creando un platillo visualmente impresionante y lleno de sabor.

Museo Roldán 37: Un espacio histórico y cultural en La Merced en CDMX

Ubicado en una casona de 230 años que fue propiedad de su bisabuelo, el restaurante Museo Roldán 37 conserva muebles y pinturas originales que narran la historia de México. Mendoza describe este lugar como su “santuario” donde la cultura, la gastronomía y la historia se fusionan, ofreciendo a sus visitantes una experiencia inigualable.

Rómulo Mendoza, Embajador Gastronómico de México

Reconocido internacionalmente, Mendoza fue el único chef sin estrella Michelin invitado a la prestigiosa expo Etiqueta Negra en Galicia y tuvo el honor de cocinar en la casa de Frida Kahlo, una de sus grandes inspiraciones. Su trabajo es orgullo nacional y un puente que lleva la riqueza culinaria mexicana al mundo.