¡Prepara el paraguas! Regresan las lluvias y fuertes vientos a la CDMX; alcaldías afectadas y horas clave por mal clima

El mal clima regresa a la capital del país. La Ciudad de México prevé un marcado incremento de nubosidad, fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de lluvias para la tarde de este 5 de noviembre; te compartimos el pronostico del tiempo y la hora en la que empieza a llover.

La temporada de lluvias en México terminará alrededor del 30 de noviembre 2026, según los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 5 noviembre 2026?

Después del mediodía se espera un ambiente caluroso con incrementos de nublados, chubascos, sin descartar la posibilidad de lluvias en CDMX, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que d

Las fuertes lluvias podrías registrarse en el norte y poniente de la capital del país. Y lluvias ligeras en el resto de la ciudad.

La temperatura máxima en la CDMX podría alcanzar entre los 26°C , mientras que la mínima será de 13°C para la tarde del primer día de la semana.

¿A qué hora empieza a llover hoy 5 de noviembre en la CDMX?

¡A preparar el paraguas y el impermeable! Las fuertes lluvias y las ráfagas de viento en la CDMX comenzarán alrededor de las 16:00 horas de este jueves.

El mal clima podría extenderse hasta las 20:00 horas de este 5 de noviembre; se recomienda a la población tomar precauciones.

Mañana fresca y despejada, fría en zonas serranas. Después del mediodía, ambiente caluroso con incremento de nublados, chubascos, sin descartar #lluvias fuertes puntuales en el norte y poniente; lluvias ligeras en el resto de la ciudad. 🌡️Temperatura máxima: 26 °C 🌡️Temperatura mínima: 13 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 5, 2026

Alcaldías afectadas por fuertes lluvias en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima en las distintas alcaldías de la Ciudad de México para este jueves.

Alcaldías con fuertes lluvias

Cuajimalpa (Máx. 24° / Mín. 11°)

(Máx. 24° / Mín. 11°) Álvaro Obregón (Máx. 25° / Mín. 12°)

(Máx. 25° / Mín. 12°) Magdalena Contreras (Máx. 24° / Mín. 11°)

(Máx. 24° / Mín. 11°) Tlalpan (Máx. 24° / Mín. 7°)

(Máx. 24° / Mín. 7°) Tláhuac (Máx. 26° / Mín. 10°)

(Máx. 26° / Mín. 10°) Xochimilco (Máx. 25° / Mín. 11°)

(Máx. 25° / Mín. 11°) Milpa Alta (Máx. 23° / Mín. 8°)

Alcaldías con sol y sin lluvia:

Azcapotzalco (Máx. 26° / Mín. 12°)

(Máx. 26° / Mín. 12°) Miguel Hidalgo (Máx. 26° / Mín. 12°)

(Máx. 26° / Mín. 12°) Cuauhtémoc (Máx. 27° / Mín. 13°)

(Máx. 27° / Mín. 13°) Benito Juárez (Máx. 27° / Mín. 13°)

(Máx. 27° / Mín. 13°) Gustavo A. Madero (Máx. 27° / Mín. 13°)

(Máx. 27° / Mín. 13°) Venustiano Carranza (Máx. 27° / Mín. 13°)

(Máx. 27° / Mín. 13°) Iztacalco (Máx. 27° / Mín. 13°)

(Máx. 27° / Mín. 13°) Iztapalapa (Máx. 27° / Mín. 12°)

(Máx. 27° / Mín. 12°) Coyoacán (Máx. 27° / Mín. 12°)

En la imagen consulta las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las diferentes alcaldías de la capital del país. El #Pronóstico para la #Megalópolis consúltalo en https://t.co/ornurShKJe https://t.co/6x047N70J3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 5, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?