Mujer sobrevive a disparos en Iztapalapa, pero balas alcanzaron a compañera y muere

Una ejecución se registró al oriente de la Ciudad de México (CDMX), pues una mujer perdió la vida al ser atacada a balazos por sujetos en la alcaldía Iztapalapa.

La agresión ocurrió en la esquina de las calles Cuauhtémoc e Ignacio Manuel Altamirano, en el Pueblo de Santa Cruz Meyehualco.

Mujer sobrevive a ataque a balazos y otra muere en Iztapalapa

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar en atención a un reporte realizado por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente de personas lesionadas.

Las víctimas eran dos mujeres de 58 y 38 años de edad. Una de ellas estaba a bordo de una camioneta y la otra en el piso.

Ambas fueron llevadas por sus familiares a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que la persona de mayor edad perdió la vida.

Sicarios escaparon tras ataque directo en Iztapalapa

El reporte de la policía señala que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, los posibles responsables fueron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agresores se acercaron a las mujeres y, sin mediar palabra, realizaron las detonaciones para posteriormente darse a la fuga.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX tomó conocimiento de los hechos para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

Además, ya se efectúa el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables agresores.

Ejecutan a señora de la tercera edad cuando conducía en Iztapalapa

Una mujer de la tercera edad que conducía una camioneta perdió la vida al ser asesinada a balazos el 22 de enero de 2026, en inmediaciones del Puente de La Concordia.

La agresión se registró en la avenida Ermita Iztapalapa y calle Emiliano Zapata, en la colonia Lomas de Zaragoza. De acuerdo con testigos, se escucharon varios disparos.

Según testigos, sujetos le dispararon, lo que provocó que chocara; en tanto, la zona fue acordonada por los servicios de emergencia y policías.

Al parecer, la mujer venía en zigzag y después perdió el control hasta que se impactó contra una columna del puente.