Jazlyn, víctima del incendio de pipa en Iztapalapa, enfrenta otra cirugía; ¿Silza rechaza asumir costos totales?

¿Qué está pasando con la empresa Silza? La pequeña Jazlyn Azulet, de 2 años, necesita una nueva cirugía luego de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo tras el incendio de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. A consecuencia de las lesiones, la menor no puede mover una de sus manos.

¿Qué va a pasar con los gastos médicos de Jazlyn Azulet?

Este jueves, la familia Carrillo Matías sostuvo una reunión con representantes de la empresa Silza, propietaria de la pipa involucrada.

La pequeña Jazlyn Azulet, de 2 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo tras el incendio de una pipa en el Puente de la Concordia, @Alc_Iztapalapa en #CDMX



Ahora requiere una nueva cirugía, pues no puede mover una de sus manos.



La familia… pic.twitter.com/pQNBL12pd9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 5, 2026

De acuerdo con los familiares, la compañía presuntamente no estaría dispuesta a cubrir la totalidad de los gastos médicos ni las futuras cirugías que requerirá la niña, por lo que continúan buscando apoyo para su atención médica.

La recuperación de la pequeña fue en Texas

Jazlyn, una pequeña de dos años, continúa mostrando una sorprendente fortaleza tras la tragedia ocurrida. La intervención médica fue clave para su supervivencia, recibiendo cuidados especializados que buscaban no solo la recuperación física, sino también su bienestar emocional y psicológico.

La pequeña vivió junto con su mamá en el “House”, un espacio seguro dentro del hospital diseñado para que los niños puedan continuar con su rehabilitación en un ambiente protegido y acogedor.

Durante su recuperación, la Fundación Michou y Mau, dio a conocer que Jazlyn ya no necesita ventilador para respirar. Aunque este avance representa un respiro de esperanza para su familia, la fundación informó que su estado de salud continúa siendo delicado.

¿Qué paso en el Puente de la Concordia en Iztapalapa?

El pasado miércoles 10 de septiembre de 2025 en la zona de Iztapalapa, se registró la explosión de una pipa cuando circulaba por el Puente de la Concordia, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a las 14:20 horas, cuando una pipa de gas de 49 mil 500 litros al parecer se volcó, esto de acuerdo con el reporte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien indicó que sería la Fiscalía General de Justicia la que determine la causa del percance.