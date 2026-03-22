Temblor HOY: reportan microsismos en alcaldía Iztapalapa

Reportan dos microsismos. Se registró un movimiento la tarde de este 21 de marzo de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, de magnitud 1.6.

Microsismos en Iztapalapa hoy 21 de marzo

La tarde de este 21 de marzo de 2026 se registraron dos microsismos consecutivos en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, el primero ocurrió a las 18:50:45 horas con una magnitud de 1.6, mientras que el segundo se presentó apenas 30 segundos después, a las 18:51:15 horas, con una magnitud de 2.3.

Ambos movimientos se localizaron en las coordenadas latitud 19.35 y longitud -99.09, con una profundidad de 3 kilómetros, lo que los clasifica como sismos superficiales.

Debido a estas características, fueron perceptibles en algunas zonas de la demarcación, aunque hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas.