‘OnlyFarms': Una nueva provocadora jugada de EU, ¿esto pone en alerta al campo mexicano ante la revisión del T-MEC?

El Jardín Sur de la Casa Blanca se transformó recientemente en el epicentro de 'OnlyFarms', una de las estrategias de comunicación política más inusuales y agresivas de los últimos años.

Ante una multitud de casi 800 agricultores y ganaderos, la actual administración estadounidense presentó una visión diferente del sector primario. El evento no solo buscaba celebrar la labor del campo, sino enviar un mensaje contundente sobre la exclusividad de los apoyos gubernamentales en esta nueva etapa.

🚜 Curious how American farmers are benefiting right now — or exactly how much each state has saved?



👀📲 https://t.co/qpdbi6y2Lo pic.twitter.com/x2fEVvmFjQ — The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

Mientras tanto, en México, el ambiente es de un pragmatismo absoluto ante lo que se percibe como el inicio de una nueva era de proteccionismo. El gobierno mexicano ya ha movido sus piezas, confirmando que el país entró a las negociaciones comerciales con una estrategia de ‘cabeza fría y firmeza’.

¿Qué es OnlyFarms?

La administración de Donald Trump lanzó la página de internet 'OnlyFarms' este 27 de marzo como una estrategia con la que busca elevar el proteccionismo de los campos de Estados Unidos frente al extranjero.

Y detrás del nombre que hace alusión a una página de contenido para adultos están:



Subsidios Masivos

Créditos Blindados

Derecho a Reparar y Desregulación (Eliminaron normativas sobre sensores de emisiones de diesel)

(Eliminaron normativas sobre sensores de emisiones de diesel) Alivio Fiscal Permanente (se hicieron permanentes las deducciones para pequeños negocios agrícolas)

Pero surge una pregunta al respecto, ¿esto es sostenible?.

Organizaciones como New Jersey Farm Bureau han reportado que los márgenes de ganancia siguen siendo minúsculos a pesar de las ayudas federales. Incluso, aseguran que si las tensiones comerciales y los costos de insumos continúan al alza, esto podría solo ser 'un espejismo insostenible'.

¿OnlyFarms pone en desventaja al campo mexicano?

Hasta el momento, la revisión del T-MEC se encuentra en su etapa inicial y según el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la estrategia de México se enfoca en mantener la vigencia del tratado y empujar la eliminación de aranceles (mismos que han impactado al campo mexicano) frente a un tablero de juego que Estados Unidos está inclinando a su favor.

Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU.México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 16, 2026

'OnlyFarms' no cambia por sí mismo el T-MEC, pero sí exhibe una postura más proteccionista de Estados Unidos que puede endurecer la revisión comercial y meter más presión sobre el campo mexicano.