¿Cuáles serían las prioridades de Marcelo Ebrard al mando de la Secretaría de Economía?

Fue el pasado jueves 20 de junio cuando la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer seis nombramientos de su gabinete presidencial, mismos que la acompañarán desde el inicio de su sexenio en este 2024 y hasta el final en 2030. Entre los nombres más sonados está el de Marcelo Ebrard Casaubón, quien acompañará a la exjefa de Gobierno de la capital en su gabinete.

Marcelo Ebrard encabezará Secretaría de Economía

El primero que se repetirá un lugar en el Gobierno Federal es Marcelo Ebrard Casaubón, quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora será el de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

Al final de la presentación, Marcelo Ebrard emitió unas palabras: “Que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto, bienestar en una prosperidad compartida. Esa es la tarea que tenemos adelante y, Dra. Estaremos al 100% en este encomienda que le ha dado el pueblo de México, bajo los preceptos de, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”.

¿Cuáles serán las prioridades de Marcelo Ebrard?

En entrevista con medios, el próximo titular de Economía destacó que el nearshoring y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) serán sus principales prioridades cuando llegue a la dependencia, el próximo 1 de octubre cuando Sheinbaum tome el mando de la Presidencia.

En Economía : defender a las empresas mexicanas pic.twitter.com/Ek2lqAMOGl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 23, 2024

Asimismo, dijo que se encontraba muy contento porque va a participar en algo que le apasiona, además de que buscará acelerar las inversiones en México y de “defender con eficacia a las empresas mexicanas”.

“El secretario de Economía, una de sus responsabilidades es ser una especie de procurador, no en el término penal o legal, sino en término llano, de defender los intereses de muchas empresas, sean pequeñitas, grandes, medianas, startups, unicornios o cualquiera que sea”, destacó a través de un video compartido en sus redes sociales.