Después de 70 días, así cerraron sus actividades las “corcholatas”

Tras 70 días de intensa labor, los cuatro aspirantes a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, las “corcholatas” cerraron este fin de semana sus asambleas informativas antes de replegarse a la veda impuesta por su partido.

Claudia Sheinbaum dijo ante una repleta explanada del Monumento a la Revolución no tener dudas de que se ganará la encuesta de Morena.

”.Vamos requetebién. Después de haber recorrido los 31 estados y la ciudad, puedo decirles en esta plaza que la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene marcha atrás”, dijo al ex jefa de gobierno de la CDMX.

Desde a Unión Americana, simpatizantes de la aspirante le demostraron su apoyo.

Ebrard se compromete a profundizar a la 4T

Por su parte, este domingo en una atiborrada Arena Ciudad de México, Marcelo Ebrard se comprometió a profundizar los logros de la 4T.

“Yo nunca les voy a fallar a ustedes. Dijimos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo les agrego: y no fallar. Y no fallar a la gente libre de México. Las cuatro se las prometo y me comprometo cumplirlas: no mentir, no robar, no fallar, no traicionar al pueblo de México”, comentó el aspirante morenista.

Adán Augusto pide unidad

También el domingo, Adán Augusto López Hernández pidió unidad a sus compañeros para encabezar el mandato ciudadano.

“Vamos juntos. Nos necesitamos todos. No podemos darnos el lujo de que por ambiciones personales no construyamos en lo colectivo... Es unidos porque el pueblo de México eso es lo que lo nos mandata”, expresó el ex secretario de Gobernación.

Y Ricardo Monreal cerró en la emblemática Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco

“Esta campaña interna fue desigual, fue inequitativ, pero aun así ha sido más fuerte mi sentimiento por mantener cohesionado al movimiento”, denunció Monreal.

Será el 6 de septiembre cuando Morena revele el resultados de sus encuestas que definirán prácticamente a quien será su candidato presidencial.