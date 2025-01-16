Notas
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MasterChef Celebrity México 2025: Conoce a los famosos que competirán en la nueva temporada
¡Nuevamente, la cocina más famosa de México regresa a las pantallas de TV Azteca! MasterChef Celebrity 2025 regresa con nuevos personajes y más retos.
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Investigan a policías de Morelos por el secuestro de Zahie Téllez
La jueza de MasterChef estaba acompañada de su esposo al momento del secuestro; sólo hay una persona detenida por el crimen contra Zahie Téllez.
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Estos son todos los ganadores de MasterChef México en la historia
La temporada de MasterChef Celebrity 2024 llegó a su fin con grandes emociones, por este motivo recordamos a los ganadores de las ediciones previas.
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Ganador de MasterChef Celebrity México 2024; este fue el famoso que levantó el premio
¡Es hoy, es hoy! Este domingo 21 de julio conoceremos al gran ganador de MasterChef Celebrity México 2024; ve la gran final EN VIVO por TV Ateca.
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¡El top 3! Descubre quiénes son los semifinalistas de MasterChef Celebrity México 2024
A solo un paso de la gran final de MasterChef Celebrity México 2024, hoy conoceremos quiénes serán los semifinalistas de la cocina más famosa de la televisión.
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¿Cuándo es la final de MasterChef Celebrity México 2024? Estos son los finalistas
Este domingo se celebrará la semifinal de MasterChef Celebrity México 2024, por eso te recordamos qué concursantes llegaron a esta etapa y cuándo es la final.