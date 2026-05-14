MasterChef 24/7 EN VIVO: así serán los retos, castigos y eliminaciones de la cocina más famosa de México

La cocina más famosa de México está lista para reinventarse. MasterChef 24/7 llegará este 17 de mayo a las 8:00 de la noche por Azteca Uno con un formato completamente distinto.

El chef Poncho Cadena explicó todos los detalles del nuevo formato en Hechos con Javier Alatorre, explicando cómo los participantes vivirán encerrados y serán grabados las 24 horas del día, algo como un internado de gastronomía.

MasterChef 24/7: Todo lo que no te puedes perder por Azteca Uno

El chef Poncho Cadena adelantó algunos detalles de esta nueva etapa del reality culinario, que promete mostrar no solo las recetas y retos, sino también las tensiones y el crecimiento de los concursantes.

A diferencia de temporadas anteriores, ahora los participantes permanecerán aislados por varias semanas dentro de un espacio diseñado especialmente para cocinar, aprender y convivir.

Las cámaras estarán activas todo el tiempo, dentro y fuera de la cocina, por lo que el público podrá seguir la experiencia completa de los concursantes.

TV Azteca apuesta así por una de sus innovaciones más ambiciosas en entretenimiento, buscando conectar con nuevas audiencias sin perder el sello familiar que ha convertido a MasterChef en la cocina más famosa de México.

Así serán los retos semanales en MasterChef 24/7

Poncho Cadena adelantó parte de la dinámica semanal que seguirán los concursantes:



Lunes: reto de pin para obtener beneficios

Martes: dinámicas con beneficios y castigos

Miércoles: trabajo en equipo

Jueves: reto del mandil negro

Viernes: votación del público para salvar favoritos

Domingo: gala final de eliminación

Con esta estructura, el reality buscará mantener contenido constante y nuevas estrategias dentro de la competencia.

¿Dónde ver MasterChef 24/7 en vivo?

La gala principal se transmitirá por Azteca Uno cada domingo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Además, el formato 24/7 contará con transmisión continua a través de Disney+ y la señal en vivo disponible en la aplicación y página oficial de TV Azteca.

También habrá videos y contenido exclusivo en redes sociales del programa. Con este nuevo modelo, MasterChef México apuesta por mostrar todo lo que ocurre detrás de cámaras y conectar con los participantes.