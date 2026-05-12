MasterChef 24/7: Los chefs Herrera y Cadena revelan los secretos del estreno más esperado de la cocina

La cocina más famosa de México está a punto de encender sus fogones. Los chefs Adrián Herrera y Poncho Cadena visitaron el foro de Hechos con los Ruiz Lara para compartir los pormenores de la nueva temporada de MasterChef 24/7, que llegará a las pantallas este domingo 17 de mayo a las 8 de la noche.

Durante la entrevista en vivo, los jueces destacaron que esta edición llevará la exigencia a un nivel nunca antes visto, con un formato que pondrá a prueba no solo el sazón, sino la resistencia física y mental de los participantes durante todo el día.

Crítica y técnica: El sello de los jueces

El Chef Adrián Herrera, conocido por su estilo directo y sin filtros, advirtió que en esta temporada no habrá espacio para errores básicos. Por su parte, Poncho Cadena resaltó la importancia de la creatividad y el manejo de los ingredientes bajo presión extrema, un factor que define el concepto “24/7" de esta entrega.

Lo que debes saber del estreno:

Fecha: Domingo 17 de mayo.

Domingo 17 de mayo. El panel: La combinación de la técnica rigurosa de Herrera con la visión innovadora de Cadena promete una competencia de alto impacto.

La combinación de la técnica rigurosa de Herrera con la visión innovadora de Cadena promete una competencia de alto impacto. El formato: Una inmersión total en la vida de los cocineros, mostrando lo que sucede dentro y fuera de las estaciones de trabajo.

La expectativa crece

La llegada de los chefs al noticiero matutino confirmó que la producción está lista para “salir del horno”. Con una dinámica renovada y retos que desafían las convenciones gastronómicas, MasterChef busca reafirmar su posición como el programa líder de competencia culinaria en el país.

La invitación está abierta para este domingo, donde se conocerán a los aspirantes que buscarán el título en una temporada que promete ser la más intensa en la historia del proyecto.