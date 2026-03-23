México retiene una tercera parte del salario de sus trabajadores: ¿el país con el ISR más alto del mundo?

Un estudio internacional comparó la cantidad de impuestos que deben pagar los contribuyentes en varios países partiendo de un sueldo base idéntico. En México, estos gravámenes alcanzaron alrededor del 20% del salario de cada trabajador, lo que equivale a 13 mil 880 pesos.

Impuesto sobre la renta y nómina: Los gravámenes que "golpean" al sector

En contraste, Honduras retuvo 6 mil 941 pesos, Guatemala solo 2 mil 262 pesos y Panamá 11 mil 279 pesos. México destacó por incluir el impuesto sobre nómina, que alcanzó los 2 mil 472 pesos, mientras Honduras aplicó 695 pesos y Guatemala y Panamá no cobraron ese gravamen.

Estos descuentos golpean duro a empresarios y clase trabajadora mexicana, según el análisis. Los trabajadores enfrentan una carga fiscal que les deja sólo el 61% de su sueldo ganado.

México lidera retenciones fiscales: Trabajadores pierden casi el 40% de su sueldo

El gobierno mexicano impone directamente cifras mayores a sus ciudadanos. Cobró el Impuesto sobre la Renta (ISR) más alto del mundo por el simple hecho de generar ingresos.

De esta forma, los trabajadores mexicanos terminan recibiendo apenas el 61% de lo que ganaron con su esfuerzo diario. El estudio subrayó que México lideró en retenciones totales, donde una tercera parte del salario queda en manos del Estado.

Muchos mexicanos lo sufren en su bolsillo: el dinero nunca alcanza para lo esencial, porque el gobierno les quita casi la mitad de su sueldo a cambio de nada tangible.

El contraste con Francia: Altas contribuciones frente a la calidad de los servicios públicos

El problema radica no solo en lo que el gobierno de la Cuarta Transformación retiene, sino en su uso. El estudio contrastó con Francia, donde los trabajadores reciben casi el 40% de su sueldo.

Allí, el Estado garantiza a cambio una vida digna y un futuro mejor para ellos y sus familias. En México, en cambio, las altas retenciones no se traducen en bienestar social equivalente: la inseguridad, la falta de medicamentos en hospitales y calles destrozadas contrastan con las grandes contribuciones al erario que hacen los trabajadores.