Taisha regresa con su familia después de accidente en Puebla

“Taisha ven awww si si era que cosa”, Esas fueron las palabras del momento exacto en el que Taisha y su dueña se reencontraron.

Luego de dos días de angustia, la perrita pudo regresar con su familia después de que el 27 de febrero salió huyendo porque sus dueñas fueron impactadas en el centro de la ciudad contra un semáforo en Puebla.

Mujeres recuperan a perrita “Taisha” tras accidente en Puebla

Es así donde Antonio Gutiérrez , quien se volvió en un héroe sin capa, rescatóa la perrita, la protegió y la llevó al veterinario; de hecho, él mismo contactó a Tv Azteca para realizar la entrega.

¿Cómo volvió la perrita a su dueña?

“Ella iba a la mitad entonces pues ya le hice el paro, la recogí, de hecho me dio un mordiscon pero por lo mismo de qué estaba asustada y con el dolor... me encontré a la hermana de un amigo le comenté como me lo encontré y hoy en la mañana me la encuentro y me dice ya le están buscando y ahorita busco el teléfono de Tv Azteca y me comunicó", fue lo que comentó Antonio Gutiérrez a Fuerza Informativa Azteca.

La felicidad entre Taisha y sus dueñasera evidente, entre caricias y muestras de amor recibieron a la perrita. Jazmín Montes, una de las dueñas de la perrita comentó a Fuerza Informativa Azteca, “Feliz no tengo palabras para decirte todo lo feliz que estoy, es mi bebé, es mi hija es parte de mi familia y mira no te puedes dar cuenta como está su cara de ella de felicidad también”

Por otro lado, Andrea Montes, la otra dueña de Taisha, igual de emocionada dijo, “Siempre va a valer la pena buscarla fue mucha angustia porque llegar a la casa y no encontrarla y saber la que no está en su ausencia para muchas personas los animales son simplemente animales pero quien tiene amor ellos sabe qué más que animales parte de la familia se vuelven hermanos hijos”

Ahora la perritaserá atendida para sanar las lesiones por el accidente, y así pueda continuar con su vida feliz a lado de su familia.