Ellos son Max y Charmin, los perritos rescatados de casa de supuesta asesina de Camila en Taxco; “no hay que dejarlos solos": hombre que ayudó a salvarlos

En el municipio de Taxco, en el estado de Guerrero, el 28 de marzo pasado una mujer identificada como Ana Rosa “N” fue sacada de su casa al ser acusada por los pobladores de secuestrar y asesinar a Camila, una niña de ocho años. Mientras los vecinos exigían justicia, en el lugar un perro de la supuesta culpable al parecer intentó defenderla, según algunas versiones.

Fotos y videos en redes sociales documentaron el momento en que el animal estaba cerca de ella, quien era golpeada, por lo que alguien decidió cargarlo y llevárselo. La gente parecía estar más ocupada en exigir justicia que el destino del perro llamado Max era incierto pues por un momento ya no se supo de él.

Así fue rescatado Max de la casa donde vivía

Un joven llamado Emiliano fue la persona que primero intentó ayudar al perro, a quien tomó y buscó llevarlo a un lugar donde pudieran revisarlo ya que estaba herido de una pata. La misión parecía imposible porque al ser días Jueves Santo sería más complicado encontrar donde pudieran revisarlo.

Hugo, originario del municipio guerrerense, estaba de vacaciones de Semana Santa en Taxco a donde acudió a ver a sus familiares y en el camino se topó a Emiliano y al ver la situación se ofreció ayudarlo. En ese momento el hombre que le dio aventón no sabía lo que había pasado previamente del caso Camila y que el perro estaba en la casa de la presunta asesina y quien horas más tarde murió a causa de las lesiones por la golpiza que recibió.

Al buscar dónde fuera atendido acudieron a dos veterinarios pero ninguno quiso revisar al animal, tal vez por saber que había sido rescatado de la casa donde vivía la supuesta secuestradora de Camilla y no quería tener nada que ver con ella y la situación. La búsqueda continuó hasta que finalmente fueron recibidos por un tercer especialista.

Perrito Max tenía heridas ya desde hace tiempo

Ya en el veterinario Hugo supo que el perro había sido sacado de la casa de Ana Rosa “N” y al saber la historia, sintió un poco de incertidumbre e impotencia porque creyó que la herida que traía el canino había sido a consecuencia de algún golpe en el linchamiento de la mujer, ya que dijo que no tolera el maltrato animal.

El veterinario revisó a Max y determinó que sí estaba herido, pero no por algún golpe recibido en la trifulca del 28 de marzo, sino que eran lesiones de tiempo atrás por un tumor y necesitaba ser operado. Emiliano, quien lo recogió, al parecer no contaba con los recursos económicos para ello y Hugo, el joven que le dio aventón, manifestó que el se haría cargo de los gastos para que la mascota esté sana.

Pero Max no era el único perro que estaba en esa casa. Ahí se encontraba un segundo canino, pero como la vivienda quedó asegurada por la fiscalía estatal era imposible entrar por él y se buscó cómo sacarlo para ponerlo a salvo. Fue entonces que decidieron ir a casa por él, quien se veía tímido, según recuerda Hugo.

Con silbidos y moviendo las manos llamaron su atención hasta que el perro se acercó y fue rescatado. El animal a quien nombraron Charmin también fue atendido en el veterinario para descartar que estuviera lesionado, pero por suerte su estado de salud era bueno.

“El amor y la empatía a los animales debe ser igual o similar a la de un ser humano. Lo primero que hice fue decirle al veterinario que le hiciera lo que se le tuviera que hacer al perrito, yo corro con los gastos y ya después nos preocupamos de lo demás y pues bueno eso fue lo primero (…) ya de ahí la gente empezó a decir que había un segundo perrito y pues bueno nos acercaron unas personas y sí había un perrito al que se le habló de lejos porque evidentemente no puedes entrar a la casa y el perrito salió de volada y lograron también rescatarlo”, contó Hugo en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Max y Charmín, en espera de ser adoptados

La historia de ambos conmocionó a muchas personas en redes sociales, quienes han manifestado que apoyarían la causa donando un poco de dinero para la operación de Max y la estancia de ambos en el veterinario.

Hasta el momento se sabe que la cirugía de Max tiene un costo aproximado de 2 mil pesos más gastos que pudieran surgir y 250 pesos por día en el veterinario por cada uno. El perro ya subió de peso pues se encontraba desnutrido y su semblante ahora es bueno, “ya mueve la colita, está ladrando, ese día (cuando lo salvaron) no, está comiendo muy bien”, dijo Hugo, quien comentó que están en espera de que se recupere para operarlo.

Max, de unos cinco años y raza pitbull, y Charmin, un mestizo de aproximadamente año y medio, se encuentran en espera de ser adoptados por alguien que les dé una casa y trato díganos. Ambos están desparasitados y limpios.

Mujer acusada de secuestrar y asesinar a Camila en Taxco murió

Aunque la idea de Hugo era que él pagaría los gastos, dijo que en redes sociales las personas han manifestado que desean apoyar a esta causa, por lo que comentó que si alguien desea hacerlo puede escribirle a través de la cuenta de Instagram: topg.supps y de X @MrMosqueda1, y ver la forma en cómo ayudar con el dinero.

El hombre aseguró a FIA que “no se está lucrando con esto ni sacando ningún beneficio” pues todas las aportaciones se publican en Twitter y en Instagram.

Además organizaciones en defensa de los animales han brindado asesoría a Hugo para que no cualquier pueda adoptar a ambos perros, pues para que puedan ser entregados, deben cumplir ciertos requisitos y que de preferencia vivan en la Ciudad de México y no en Taxco.

“No nada más es darlos así, sino que hay fundaciones que nos apoyaron con este tema, nos asesoraron. Se manda un formulario y se hace una visita (a la persona interesada en la adopción), se nos tiene que mandar un video del domicilio.

“Si es en Ciudad de México, se puede ir. De preferencia en zonas céntricas como las colonias Del Valle, Nápoles, Roma, Condesa, Coyoacán, zonas donde el índice de abandono de animales no es alto”, explicó.

Para Hugo fue el destino o una coincidencia haber viajado a Taxco y encontrarse al joven que traía a Max, a quien pudo ayudar a que fuera rescatado y puesto a salvo al quedar desamparado.

“No sé que haya pasado en esa ocasión ni quiero entrar en detalles, es un tema del cual prefiero no opinar, me reservo mi comentario. Evidentemente sí estamos enfrentando una situación de hartazgo social (…) la vida de un animalito también tiene relevancia y tiene importancia, no hay que dejarlos solos”, compartió Hugo., quien externa que le hubiera gustado quedarse con ambos perros, pero es un poco complicado para él porque justamente tiene cuatro perritos en casa.