VIDEO: “Es tu culpa”, taxista devuelve celular perdido y podría perder su empleo porque se tardó

En redes sociales se dio a conocer el caso de un taxista de aplicación que realizó una buena obra que no terminó bien; Richy MX, como se identifica en su cuenta de TikTok, mostró un video en el que le devolvió el celular a una mujer que lo olvidó en su vehículo.

Lo que pareciera ser un buen acto para los ciudadanos, no lo fue para la pasajera, pues a pesar de devolver el objeto lo reportó con la aplicación de viajes por intentar robarle el teléfono y por la demora en llegar al domicilio.

“Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto”: Mujer amenaza a taxista de aplicación

En el video que se compartió en la cuenta del afectado se puede ver que desde el principio existió buena intención por parte del conductor e incluso le prometió que al acabar un viaje en curso le iría a dejar el móvil.

Mujer: Oye se quedó mi teléfono en tu carro.

Conductor: Sí, aquí lo tengo, ya lo encontré.

Mujer: ¿Me lo podrías traer?.

Conductor: Sí, pero aguántame tantito porque justamente voy por un viaje deja lo termino y te lo voy a llevar. Es ahí donde te deje, ¿verdad?

La pasajera, de la cual se desconoce la identidad, le preguntó si tardaría mucho en llegar, a lo que él respondió que se daría prisa, a los pocos minutos volvió a entablar conversación con el trabajador para amenazarlo con reportarlo.

Mujer: Oye, ¿si me vas a traer el teléfono? Es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto.

El conductor se mostró enojado y se lo hizo saber a la persona que estaba al interior de la unidad al comentarle que, “todavía que olvida su celular, le reclamara y ordena”; finalmente, la escena terminó con mujer diciéndole que era responsabilidad de él traerle el teléfono y ahora llegaría tarde a su trabajo.

Usuarios reaccionan en redes sociales por el taxista de aplicación que devolvió el celular

El video del usuario Richy Mx rápidamente superó los 345 mil me gusta y tiene alrededor de cinco mil comentarios, mismos que apoyan al taxista de aplicación y criticaron la actitud de la mujer, de quien aseguraron mostró pocos valores y una actitud egocéntrica, algunos de los mensajes de apoyo al conductor son:

¿No hay políticas? Tengo entendido que si olvidas algo lo reportas el chofer te lo lleva cuando puede y obvio te cobra el viaje de donde el esté. Ethel Flores

Qué nefasta situación. Que eso no te cambie tu honestidad y calidad de servicio. Marie Sorciere