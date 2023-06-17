Taxista recibe por error una transferencia de millones de pesos y los devuelve

Antonio Pereira, un taxista en Brasil, recibió por error una transferencia de 132 millones de reales (equivalente a 460 millones de pesos) y a pesar de necesitar el dinero decidió devolverlos.

El taxista es padre de cuatro hijos y tiene 14 nietos, tampoco tiene ingresos fijos ya que es conductor de un taxi de turismo en Palmas, Brasil.

Un día al revisar su cuenta en el celular vio que su fortuna había pasado de 800 pesos mexicanos a 460 millones, por lo que de inmediato se comunicó con el banco para hacer la devolución.

🇧🇷#Banking mistake turns #Brazilian taxi driver into #millionaire - Daily Star



In #Brazil, a bank transferred nearly 132 million reais ($27 million) to local taxi driver Antonio Pereira do Nascimento. The man said that he had never seen such money before. pic.twitter.com/Z4yOItxFhL — Breaking news Ukraine, the world.Stop war (@Andreynowar) June 13, 2023

"No pensé ni por un segundo en hacer el mal, soy una persona muy honesta, solo quiero lo que es mío", indicó el taxista.

Agregó que “nunca he visto un dinero así en mi vida y nunca podré conseguirlo en mi vida, solo si gano la (lotería) Mega-Sena, y yo no juego. Así que es difícil".

¿Qué hacer si mandas una transferencia a una cuenta equivocada?

Si llegas a realizar una transferencia por error lo que puedes hacer es contactar con la institución, quien se encargará de localizar al cliente que recibió tu dinero, para comunicarle el error para acordar cuándo y cómo devolverá el dinero.

En caso de que la transferencia fuese interbancaria, la institución de salida contactará a la otra para localizar al cliente receptor.

No obstante, deben considerar que ante una transferencia por error, los bancos no están obligados a dar solución al problema, el usuario que realizó la operación puede llevar el caso a instancias legales por su propia cuenta.