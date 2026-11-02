Temblor en Perú hoy: Sismo de magnitud 5.0 se registra frente a las costas de Áncash

La mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026 arrancó con un sismo en Sudamérica. El Instituto Geofísico del Perú, IGP, reportó un temblor de magnitud 5.0 frente a las costas de Áncash. El temblor ocurrió a las 10:28 de la mañana en hora local y se percibió en varias comunidades de la zona costera.

Estos son los detalles del reporte oficial y cómo se encuentra la situación tras el movimiento.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Perú?

De acuerdo con los datos del CENSIS del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se localizó en el océano Pacífico, exactamente a 73 kilómetros al oeste de la ciudad de Huarmey, en el departamento de Áncash.

El movimiento se registró a una latitud de -10.26 y una longitud de -78.79.

🇵🇪 Actividad sísmica: magnitud 5,0 frente a la costa de Áncash, Perú



Un sismo de magnitud 5,0 se registró durante la mañana del 2 de noviembre de 2026 frente al departamento de Áncash. El movimiento ocurrió a las 10:28:08, hora local, con una profundidad de 30 kilómetros y… pic.twitter.com/BgX4CD7eHh — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) November 2, 2026

¿De cuánto fue el temblor en Perú?

El sismo tuvo una profundidad de 30 kilómetros, lo que técnicamente lo clasifica como un evento superficial. En cuanto a la percepción de los pobladores, el reporte oficial indicó una intensidad de nivel III-IV en la localidad de Huarmey, sintiéndose como una sacudida moderada entre la población.

¿Hubo daños o personas afectadas por el sismo en Perú?

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado la presencia de personas lesionadas ni afectaciones materiales graves en las viviendas cercanas a la costa.

Los organismos de protección civil continúan monitoreando las zonas costeras para descartar cualquier incidente menor.

Reportan servicios de luz y gas sin interrupciones

Luego de las primeras revisiones en la zona, el organismo regulador Osinergmin confirmó que el servicio de energía eléctrica sigue operando de forma habitual.

También las redes de distribución de gas natural no sufrieron afectaciones tras el temblor en Huarmey.

El personal técnico mantiene la vigilancia en la infraestructura de la región para garantizar que no existan fugas o problemas en el suministro. Las autoridades peruanas continuarán con los recorridos para asegurar el bienestar de los habitantes de Áncash.

Se espera que se den más detalles de lo sucedido, pues ahora no hay mayor número de comunicados para aclarar si hubo algún daño.