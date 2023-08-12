¿Dónde se registró temblor hoy 12 de agosto en México?

El Sismológico Nacional reportó varios sismos hoy sábado 12 de agosto, la mayoría de los temblores con magnitudes menores de 5 por lo que no se necesitó la activación de la alerta sísmica.

El Sismológico Nacional fue fundado el 5 de septiembre de 1910 y comenzó a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1929, su misión es monitorear el movimiento de la tierra e informar cuál es la magnitud del sismo que se reporta en la república, además de ir actualizando las magnitudes.

Reporte matutino de sismicidad 2023-08-12 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/MmEswi0AEk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2023

Últimas noticias de los sismos en México hoy 12 de agosto de 2023

El primer sismo con magnitud de 4.0 se reportó en Guerrero durante la madrugada, posteriormente siguieron más movimientos telúricos en otros estados como Sinaloa y Baja California, lugares de México donde pocas veces se reportan temblores.

Sismos en Guerrero hoy 12 de agosto

A las 3:23 de la mañana, se reportó el primer sismo en México, la magnitud del temblor fue de 4.0 y el epicentro ocurrió a 38 kilómetros al oeste de Tecpan, Guerrero, con una profundidad de 6 km.

Un segundo temblor en México con magnitud de 4.1 se registró a 28 kilómetros al suroeste de Petatlán, a las 8:20 de la mañana, con 36 km de profundidad.

Sismos en Sinaloa hoy 12 de agosto

En Sinaloa también se reportó un ligero temblor con magnitud de 4.0, el cual ocurrió a las 11:44 de la mañana a 95 kilómetros al suroeste de Ahome con una profundidad de 10 km.

SISMO Magnitud 4.0 Loc. 95 km al SUROESTE de AHOME, SIN 12/08/23 11:44:44 Lat 25.66 Lon -110.08 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2023

Sismo en Baja California hoy 12 de agosto

A las 11:58 de la mañana, el Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud de 4.0, el epicentro del temblor fue en Baja California, a 58 kilómetros al noreste de San Felipe, con una profundidad de 10 km.