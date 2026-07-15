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Fuera de peligro: Revelan estado de María de Jesús Quijada, regidora de Morena en Tecate, tras ataque a balazos

María de Jesús Quijada se encuentra fuera de peligro en un hospital de Estados Unidos después de ser atacada a balazos, así lo reveló su familia.

María de Jesús Quijada fuera de peligro tras ataque a balazos
María de Jesús Quijada fuera de peligro tras ataque a balazos|FB María Quijada

Escrito por: Eder Martínez

Francisco Quijada García, padre de la regidora de Morena María de Jesús Quijada, confirmó que su hija se encuentra fuera de peligro en un hospital de Estados Unidos después de ser atacada a balazos afuera de su vivienda en Baja California.

“Me acaban de hablar de Estados Unidos, del hospital, gracias a Dios mi hija está fuera de peligro y mi nieta también. Es la información que me dieron ahorita, es todo lo que puedo decirles. Darles las gracias a todos por sus oraciones y por sus buenas vibras”, dijo ante los medios de comunicación locales.

En breve más información…

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