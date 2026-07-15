Terror en la ZMG; atacan a machetazos a joven en tienda de San Juan de Dios; le dieron en las costillas

Un hombre de 35 años terminó inconsciente y gravemente herido tras recibir un profundo machetazo en las costillas durante una riña con otro sujeto, esto afuera de una tienda de conveniencia en el cruce de las calles República y Beatriz Hernández de la colonia San Juán de Dios en Guadalajara, durante la madrugada de este 15 de julio en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

La riña escaló rápidamente de los insultos a las armas blancas hasta que oficiales de la policía tapatía tuvieron que intervenir, resguardar el sitio y esperar la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja que estabilizaron a la víctima para llevarla a urgencias. Sin embargo y a pesar de la presencia de los elementos de seguridad, el agresor logró escapar. Ahora la Fiscalía del estado analiza el caso para dar con su paradero.

Violento robo de camioneta termina con un hombre baleado en El Salto

Un automovilista de entre 35 y 40 años fue atacado de un balazo en la espalda por dos sujetos armados que lo interceptaron para robarle su camioneta blanca tras realizar compras en una farmacia ubicada en Carretera Chapala al cruce con Gigantes, en la colonia Las Pintitas de El Salto.

Empleados de la farmacia llamaron al 911 al escuchar las detonaciones, y al cabo de un rato paramédicos municipales lograron estabilizar al herido y trasladarlo —en condición grave— a un puesto de socorro. En la escena del crimen se encontró una bala la cual fue integrada a la carpeta de investigación de la Fiscalía para dar con los responsables.

Incendian carro cerca de la clínica de Cirugía Reconstructiva

Un carro compacto quedó reducido a chatarra tras ser consumido por un fuerte incendio, esto presuntamente provocado mientras se encontraba estacionado sobre la avenida Federalismo y Circunvalación en la colonia Guadalupana de Guadalajara, a un costado del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva.

Los bomberos municipales lograron sofocar las llamas y confirmaron que no había personas ni objetos de relevancia al interior, pero aún se desconoce quién es el dueño, ya que con la investigación de campo de la policía local, resultó que ningún vecino era propietario del carro. Ahora la investigación de incendios ya trabaja para confirmar si el fuego inició de manera deliberada.