VIDEO: ¡Indignante! Niños bailan con cervezas en la mano durante ceremonia de graduación en Oaxaca

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que causaron revuelo, y no es para menos, ya que en los videos se observa a niños y niñas sostener cervezas durante un baile de graduación en una comunidad de Oaxaca.

Si bien se desconoce si los niños bebieron durante el baile de clausura, las imágenes por sí solas reavivaron el problema de alcoholismo que persiste en la región, especialmente entre menores de edad.

Tras la viralización del caso, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao) informó que ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

¡Con cerveza en mano! Así captaron a niños bailando durante graduación en Oaxaca

De acuerdo con la publicación, todo ocurrió durante un baile de clausura de fin de curso en la agencia de Santiago Quiavicuzas, perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca.

En el video se observa a varios niños bailando mientras algunos de ellos sostienen latas de cerveza. Aunque solo dura apenas unos segundos y se desconoce la fecha exacta en que fue grabado, este no tardó en viralizarse.

#Oaxaca Investiga Gobierno caso de presunto consumo de alcohol por menores en escuela primaria de Quiavicuzas



La Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao) abrió un expediente para investigar el presunto… pic.twitter.com/Y8OPaVyIx5 — RIOaxaca (@rioaxaca) July 15, 2026

Autoridades de Oaxaca abren investigación por presunto consumo de alcohol en menores

Horas más tarde, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao) informó que ya se abrió una carpeta de investigación.

En un comunicado, la dependencia explicó que lleva a cabo acciones de atención, seguimiento y coordinación institucional para conocer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, valorar las condiciones de protección de los menores y garantizar una atención integral conforme a la legislación vigente.

Asimismo, reiteró que cualquier situación que pueda representar un riesgo para la integridad, la salud o el desarrollo de niñas, niños y adolescentes debe atenderse de manera oportuna.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los adolescentes realmente tomaron durante el evento o únicamente las cargaban como parte del baile.

Cifras de consumo de alcohol entre menores en Oaxaca

Lamentablemente, México es uno de los países donde se tiene registro de que muchos menos empiezan a consumir alcohol a muy temprana edad.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Información sobre Drogas y Adicciones y de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 47.3% de la población estudiantil en el estado ha consumido alcohol al menos una vez en su vida. Mientras que un 9.6% ha reportado un consumo excesivo.