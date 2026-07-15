Ataque armado contra excandidato de MC en Teotihuacán, Edomex

Se reportó un ataque armado en San Juan Teotihuacán, Estado de México, luego de que hombres armados dispararan contra la camioneta en la que viajaba José Marcial Arpide, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.

El ataque ocurrió a un costado de la catedral, donde las detonaciones provocaron momentos de pánico entre vecinos y personas que transitaban por la zona. El político resultó herido, al igual que su copiloto y un transeúnte que quedó en medio de la agresión.

¿Cómo ocurrió el ataque contra José Marcial Arpide?

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió la tarde del 14 de julio sobre la calle Jorge Jiménez Cantú, cuando un grupo de sujetos armados interceptó la camioneta blanca en la que viajaba el excandidato y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, José Marcial Arpide fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que las otras personas lesionadas fueron atendidas por los servicios de emergencia.

La balacera movilizó a policías municipales, estatales y personal de rescate, quienes acordonaron la zona para realizar las primeras diligencias.

🚨 En #Teotihuacán, habitantes vivieron momentos de pánico cuando sujetos armados dispararon contra la camioneta de José Marcial, excandidato a la presidencia municipal por @MovCiudadanoMX



El ataque ocurrió a un costado de la catedral y dejó tres lesionados: un transeúnte, el… pic.twitter.com/6E9UYHYk0X — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

No es la primera vez que el excandidato es víctima de un atentado

El ataque armado de este martes no es un hecho aislado. En 2021, cuando contendía por la presidencia municipal de San Juan Teotihuacán, José Marcial Arpide sobrevivió a una agresión similar.

Ese mismo año, la violencia alcanzó a su familia. Su hijo, Sixto Arpide, fue asesinado a balazos mientras circulaba por el municipio, luego de que sujetos armados lo atacaran desde una motocicleta.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil de la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado una línea de investigación. Sin embargo, no descartan que se trate de un atentado dirigido contra el excandidato.