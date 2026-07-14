Caen 4 hombres acusados de pederastia y abuso sexual en Oaxaca; así engañaban a sus víctimas

Un grupo de cuatro hombres fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tras comprobarse su responsabilidad en delitos de pederastia, violación y abuso sexual agravado contra 4 adolescentes en casos diferentes. Este hecho se dio en la zona Metropolitana de la entidad y en la región de Valles Centrales, donde las siglas de los acusados fueron:



E.E.Z

A.J.J.G

L.A.V.C

A.C.S

De acuerdo con el comunicado n.° 2,618, tras ejecutar las órdenes de aprehensión y arrestos en flagrancia por los delitos cometidos entre 2019 y 2025, los delincuentes cayeron en los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, en la región de Valles Centrales.

Logra FGEO vinculación a proceso contra cuatro probables responsables de violación, abuso sexual y pederastia ocurrida en zona Metropolitana de Oaxaca



*Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de julio de 2026* La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo del Juzgado de Control la… pic.twitter.com/qX74L5HvSX — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 12, 2026

¿Cómo y dónde operaban los pederastas de Oaxaca?

El primer caso de abuso sexual se dio en un dormitorio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde el imputado E.E.Z. agredió directamente a una adolescente de 16 años el pasado 29 de julio del 2019 en la colonia Lomas de San Javier. Actualmente, el agresor se mantiene con un proceso de prisión preventiva oficiosa y 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

El segundo caso fue un intento de secuestro y abuso en vía pública, donde el imputado A.J.J.G interceptó en la calle a una menor de 14 años e intentó subirla a su carro, realizando actos sexuales. El acto se registró el 13 de septiembre del 2025, y al cabo de un rato, la víctima pidió auxilio y fue detenido por la Policía Municipal tras intentar huir. Ahora está vinculado a proceso por abuso sexual agravado.

El tercer hombre, identificado como L.A.V.C. se ganó la confianza de una menor de 16 años mediante una relación de noviazgo, esto para engancharla y posteriormente violarla. El incidente se dio el 16 de enero del 2025 en un hotel de la colonia Educación, donde el agresor la violó. Ahora cuenta con una medida cautelar impuesta por los delitos cometidos.

Finalmente, el último caso de pederastia, se dio en el entorno familiar, donde el 12 de diciembre del 2021, el agresor A.C.S. agredió a una menor de 13 años aprovechando su vínculo familiar. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Panorámica del Fortín, y ahora enfrenta su medida cautelar y el plazo de investigación.