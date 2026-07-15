Misteriosa muerte de una bebé en Guadalajara; investigan si su madre es la responsable

Una bebé de menos de un año murió al interior de una vivienda del fraccionamiento Geovillas La Arbolada, en Guadalajara, mientras una mujer fue localizada con heridas provocadas por un arma blanca. El caso ya es investigado por la Fiscalía de Jalisco para determinar qué ocurrió.

La emergencia fue reportada a través del número 911, lo que movilizó a policías municipales y paramédicos hasta el cruce de las calles Lago Maggiore y Lago Izabala.

¿Qué ocurrió en Geovillas La Arbolada?

Al llegar al domicilio, los cuerpos de emergencia encontraron a una mujer con lesiones en un brazo y la clavícula, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Dentro del inmueble también localizaron a una bebé de menos de un año. Minutos después, los paramédicos confirmaron que la menor ya no con vida. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de heridas presentaba.

La zona permaneció acordonada mientras personal ministerial inició las primeras diligencias y el levantamiento de indicios.

🔴#IMPORTANTE Investigan mu3rt3 de bebita de menos de un año, su madre presenta h3rid4s. Los hechos se registraron en la Col. La Arbolada en Tlajomulco.#SomosTestigos🚨



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/nWKDFPd9nA — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 14, 2026

Investigan si la madre asesinó a su propia hija en Guadalajara

De manera preliminar, han surgido distintas versiones sobre lo sucedido. Una apunta a que la mujer presuntamente habría agredido a la bebé y después se habría autolesionado. Otra refiere que todo ocurrió tras un accidente dentro del domicilio. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por la autoridad.

Será la Fiscalía del Estado la que determine cómo ocurrieron los hechos y, en su caso, finque responsabilidades.

La carpeta de investigación quedó a cargo del área especializada de Feminicidios de la Fiscalía de Jalisco, mientras que el cuerpo de la bebé fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley y establecer con precisión la causa de muerte.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el caso y pidieron esperar el avance de las investigaciones antes de emitir conclusiones.

