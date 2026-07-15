Atacan a balazos a María de Jesús Quijada, regidora de Morena en Tecate; su esposo murió en el lugar

Este martes de 14 de julio, María de Jesús Quijada, regidora de Morena en Tecate, y su esposo Jesús Pereyra fueron atacados a balazos en el fraccionamiento Hacienda en Baja California.

De acuerdo con medios locales, la pareja fue atacada a balazos cuando viajaban rumbo a su domicilio.

Los primeros reportes indican que su esposo murió en el lugar de la agresión y que ella fue trasladada en estado grave a un hospital de California, Estados Unidos.

🚨#URGENTE | Atacan a balazos a María de Jesús Quijada, regidora de Morena en #Tecate.



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María de Jesús Quijada fue trasladada de emergencia a Estados Unidos

Los primeros reportes indican que el ataque contra María de Jesús Quijada y su esposo habría ocurrido alrededor de las 17:17 horas sobre la calle Coyuca. El matrimonio viajaba en un automóvil KIA color negro, cuando habría sido interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Medios locales informan que Jesús Pereyra, su esposo, murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. Por su parte, la regidora de Morena en Tecate, también resultó herida, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital en Estados Unidos.

El Ayuntamiento de Tecate confirmó el ataque contra la regidora morenista María Jesús Quijada y su esposo Jesús Pereyra, quien murió en el lugar. Las autoridades también informaron que la regidora está muy grave y hospitalizada en California, Estados Unidos.

¿Quién es María Jesús Quijada Maldonado, la regidora de Morena atacada a balazos en Tecate?

María Jesús Quijada Maldonado es la actual regidora del municipio de Tecate para el periodo 2024-2027, cargo al que llegó por Morena. Dentro del cabildo coordina las comisiones de Bienestar, Agua y Energía y Protección a las Infancias y Adolescencia. Además, el pasado 13 de julio informó sobre su participación en la Asamblea Informativa para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tecate.

Entre 2006 y 2008 estudió un Associate Degree en Administración de Empresas en Grossmont College, en La Mesa, California.

Su trayectoria profesional comenzó en 2011 como auxiliar administrativo en Frank Services, empresa en la que laboró hasta 2018. También participó como voluntaria en asociaciones enfocadas en la prevención de la trata de personas y en el DIF Municipal de Tecate. Posteriormente ocupó diversos cargos en el DIF Tecate y, en 2023, se desempeñó como coordinadora de Asistencia Privada en Zona Costa.