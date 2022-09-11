Terremoto de 7.6 en Papúa, Nueva Guinea, deja al menos 4 muertos

Un terremoto de 7.7 de magnitud, sacudió el este de Papúa, Nueva Guinea, dejando un saldo de 4 personas muertes, además de varios heridos y daños en propiedades e infraestructuras esenciales.

Autoridades informaron que el terremoto se produjo a unos 67 kilómetros al este de Kainantu y 80 kilómetros al noreste de Lae, en la región oriental de Papúa, Nueva Guinea; sin embargo, se sintió a unos 500 kilómetros de distancia en la capital, Port Moresby.

A 7.6M EQ occurred 67 km east of Kainantu, Eastern Highlands province, #PNG at 9:46AM on 11 Sep. So far, at least 4 deaths and 4 injuries have been reported. Read more here: https://t.co/lM1rpG2QWy@OCHAAsiaPac @UNDPinPNG pic.twitter.com/B7Y3AJaH4X — United Nations in Papua New Guinea (@UNinPNG) September 11, 2022

Hasta ahora se registran 4 muertos y 4 personas heridas

El alcance total de los daños provocado por el terremoto en Papúa, Nueva Guinea, no estuvo claro de manera inmediata, ya que la ubicación del movimiento telúrico fue remoto.

Los terremotos son algo común en Papúa, Nueva Guinea, que se encuentra en el “Anillo de Fuego” del Océano Pacífico, una zona de gran actividad sísmica debido a la fricción entre las placas tectónicas.

A pesar de que el gobierno no dio ninguna cifra de muertos, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Asia y el Pacífico, informó que se había registrado al menos 4 personas muertes y otras 4 heridas.

De acuerdo al reporte de la OCHA, una persona perdió la vida en un corrimiento de tierras en Rai Coast, Madang, mientras que las otras tres quedaron sepultadas en Wau Morobe.

🚨🇵🇬 FLASH UPDATE: 7.6M #Earthquake in Papua New Guinea #PNG



🔹Epicenter 67 km East of Kainantu, Eastern Highlands



🔹4 deaths reported so far



🔹Regional power grid, internet cables, & regional highway damaged



🔹Regional airports operational



↘️https://t.co/LhPLNOqOzu pic.twitter.com/Zdrn3AvmNb — UN OCHA Asia Pacific (@OCHAAsiaPac) September 11, 2022

Terremoto en Papúa, Nueva Guinea daña red eléctrica y algunas estructuras

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Asia y el Pacífico informó que la red regional, los cables de internet y la autopista regional, resultaron dañadas; sin embargo, el aeropuerto funciona con normalidad, por lo que los heridos fueron trasladados por aire para poder recibir tratamiento.

Por su parte, los residentes locales compartieron en redes sociales algunas imágenes y videos de carreteras agrietadas, edificios y autos, así como algunos objetos que caían de las estanterías de los supermercados.

El informe de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) indicó que había personas heridas por la caída de estructuras o escombros, y que había daños en algunos centros de salud, viviendas, caminos rurales y carreteras. La infraestructura eléctrica resultó dañada en las zonas afectadas, provocando un corte en las tierras altas orientales.

M7.6 earthquake / Papua New Guinea in the southwestern Pacific / 8:46 a.m.(JST) September 11 / At least 16 people have been killed #earthquake #PapuaNewGuinea #地震 #earthquake pic.twitter.com/MyFFXOlDgN — Ehsan ul haq (@the_ehsanulhaq) September 11, 2022

Con información de Reuters.

