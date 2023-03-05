En Texas, mujer apuñala a sus 5 hijos; 3 están muertos

En Texas, Estados Unidos, una mujer fue detenida tras apuñalar a sus cinco hijos; tres de ellos murieron y los otros dos sobrevivieron al ataque pero se encuentran en estado crítico.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 3 de marzo en una casa en Italia, a unos kilómetros al sur de Dallas.

De acuerdo con los primeros reportes, los paramédicos atendieron una llamada de emergencia alrededor de las 16:00 horas (tiempo local), al llegar al lugar encontraron los cuerpos de los menores con varias lesiones de arma punzocortante.

Los agentes de Texas encontraron muertos a un niño de seis años y unos gemelos de cinco, los otros dos hermanos, un niño de cuatro años y una niña de 13 meses, fueron trasladados a un hospital en helicóptero con severas heridas.

Mujer apuñala a sus cinco hijos en Texas

Medios locales informaron que la mujer apuñaló a sus hijos después de un trabajador social de los servicios de protección infantil visitó la casa y ordenó que los niños fueron llevados a una residencia.

Los vecinos reportaron a las autoridades que se escucha gritos en la casa y nadie salía de ahí, por lo que de inmediato acudieron al lugar.

La mujer fue detenida en la casa como la principal sospechosa del apuñalamiento de sus hijos.