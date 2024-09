Capturan a Tigre que escapó de centro recreativo en Reynosa

Este es el tigre que escapó en #Reynosa de la quinta La Fauna, favor de tomar precauciones, No intenten atraparlo, les pedimos marcar al 911, por su seguridad si lo ven no acercarse. Aun no ha sido capturado y las fotos que circulan de uno en el río son falsas de otro lugar. pic.twitter.com/E5Xgeu4OgX