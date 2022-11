Rumbo al aeropuerto: Tips para viajar en avión por primera vez

Viajar en avión por primera vez es una de las sensación más especiales para miles de personas, pues implica abordar una aeronave y subir miles de metros hasta perderse en las nubes; sin embargo, para muchos otros implica un manojo de nervios y preocupaciones por todo lo que implica, ya que es un proceso distinto a cualquier otro transporte y es importante seguir algunos tips y consejos para evitar ser sorprendido, en especial si es el primer vuelo.

Si estás por viajar en avión por primera vez, a continuación te damos una serie de recomendaciones de lo que te vas a encontrar en tu primera experiencia dentro de un aeropuerto, así como tips para evitar contratiempos y consejos para estar prevenido ante cualquier requerimiento.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incluso tiene una guía del pasajero para que todos los que están por abordar un avión dentro y fuera del país tengan mayores nociones sobre lo que se van a encontrar durante el vuelo y previo a este.

Pixabay Tomar agua antes de volar es uno de los tips para viajar en avión por primera vez

¿Qué debo hacer si voy a viajar en avión?

Antes del vuelo toma suficiente agua para prevenir el dolor de cabeza. No comas mucho para evitar la indigestión y la hipertensión. Trata de dormir durante el viaje. Si en algún momento tienes malestar, contacte al personal del avión para recibir asistencia. Si padeces alguna enfermedad, consulta con tu médico recomendaciones.

Estas son las cinco recomendaciones básicas que el AICM pone a disposición de los usuarios que están por abordar un avión; sin embargo, hay otros conceptos que es importante señalar para que tengas la seguridad de subirte a una aeronave y no tengas ningún tipo de contratiempo.

¿Qué es lo primero que se hace al llegar al aeropuerto?

Lo primero es salir con tiempo desde el hotel o domicilio hasta el aeropuerto, por lo que se recomienda monitorear las rutas desde algunos días previos, con el objetivo de llegar a la terminal desde dos hasta cinco o seis horas antes de la hora de despegue, según las especificaciones de la aerolínea. Posteriormente, lo primero que se hace al llegar al aeropuerto es realizar el check-in en mostrador de la aerolínea y documentar el equipaje, en caso de que sea necesario.

Hoy en día el check-in ya se puede realizar de forma virtual desde un dispositivo móvil; sin embargo, hay casos en los que se solicita la presencia física con tiempo de anticipación.

Pixabay El AICM tiene una guía del pasajero para viajar en avión por primera vez

Si no vas a documentar una maleta y solamente viajarás con el equipaje de mano, el cual suele tener un peso máximo de 10 kilogramos, el procedimiento será más sencillo.



¿Qué es lo que no se puede llevar en el avión?

Debes tener en consideración que hay algunos artículos prohibidos para subir al avión cuando se trata del equipaje de mano, la cual es escaneada e incluso revisada antes de abordar. La guía del pasajero del AICM enlista los siguientes:

• Objetos punzocortantes.

• Todo tipo de herramientas (martillos, desarmadores, pinzas, etc.).

• Paraguas con punta.

• Balones inflados.

• Alimentos y bebidas abiertas.

• Cortaúñas con aditamentos filosos y tijeras sin punta redondeada.



• Materiales explosivos.

• Armas de fuego y réplicas.

• Cualquier tipo de lazo.

• Todo tipo de cintas con pegamento y cintas métricas.

• Algunos polvos como detergentes, sal, harinas, etc.

• Equipo de defensa personal.

• Cilindros de oxígeno (salvo con receta médica).

• Fósforos.

• Bates de béisbol.

• Se permitirán jeringas con aguja, sólo en el caso de receta médica para diabetes o alergias, acompañadas de su respectivo medicamento.

• Más de 2 kilos de hielo seco.

• Bebidas alcohólicas sin marca de fábrica, sólo se permitirán con sello sin violar y no

excediendo de 5 litros como máximo.

• Solo están permitidos líquidos, geles y aerosoles para uso cosmético o de higiene personal, en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.), dentro de una bolsa de plástico resellable de capacidad máxima a 1 litro (35 oz.)

por pasajero. El contenido debe entrar sin dificultad en la bolsa y cerrar completamente.

• Barómetros de mercurio y termómetros industriales.

De esta forma tendrás mayor noción al abordar un avión por primera vez, pues como te habrás dado cuenta, tiene algunas restricciones extras y es necesario realizar un correcto itinerario para evitar contratiempos.